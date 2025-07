Umajew i Sosah nie dostali polskich wiz

W pierwszej rundzie kwalifikacji zdobywcy Pucharu Polski zmierzą się z kazachski FK Aktobe. Rywale Legii w stolicy nie zagrają w najsilniejszym składzie. Zespół z Kazachstanu do Warszawy przyleciał bez dwóch ważnych piłkarzy. Idris Umajew i Daniel Sosah nie otrzymali polskich wiz i ich udział w meczu przy Łazienkowskiej został wykluczony z powodów proceduralnych - poinformowały media.

Umajew to pochodzący z Czeczenii rosyjski napastnik i w jego przypadku sprawa jest jasna. Decyzja o odmowie wydania wizy, to pokłosie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sosah natomiast dołączył do FK Aktobe w letnim okienku transferowym. Nigeryjski skrzydłowy być może nie zdążył przedstawić wszystkich wymaganych dokumentów formalno-prawnych koniecznych do uzyskania pozwolenia na wjazd do Polski.

Legia faworytem dwumeczu z FK Aktobe

Legia jest zdecydowanym faworytem w dwumeczu z Aktobe. Brak awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy byłby wielką niespodzianką. W przeszłości "wojskowi" już raz rywalizowali z Aktobe w europejskich pucharach. W sezonie 2014/15 i po dwóch wygranych - 1:0 i 2:0 - awansowali do fazy grupowej Ligi Eurpy. Rewanż w Kazachstanie zostanie rozegrany 17 lipca o godz. 18 czasu polskiego.

Banik kolejnym rywalem Legii

Aby znaleźć się w fazie ligowej Ligi Europy, Legia musi pokonać FK Aktobe oraz trzech innych rywali. Już wiadomo, że w razie zwycięstwa nad klubem z Kazachstanu w drugiej rundzie warszawianie spotkają się z Banikiem Ostrawa. W przypadku porażki „spadną" do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie zagrają z innym zespołem z Czech - Spartą Praga.