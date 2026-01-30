Cash z asystą w meczu przeciwko RB Salzburg

W fazie zasadniczej najlepsi okazali piłkarze Olympique Lyon i Aston Villa. Obie drużyny zdobyły w ośmiu meczach po 21 punktów i były pewne bezpośredniego awansu już po 7. kolejce. W czwartek przypieczętowały sukces.

Reklama

W Lyonie gospodarze pokonali 4:2 PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie. Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć siedmiu greckich kibiców, którzy zginęli w drodze do Francji w wypadku drogowym w Rumunii.

Z kolei Aston Villa wygrała z RB Salzburg 3:2. W zespole gospodarzy grał od początku drugiej połowy Matty Cash, który zanotował asystę przy drugiej bramce.

Ziółkowski uratował Romę przed porażką

Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyły również FC Porto i AS Roma. Portugalski zespół, w składzie z obrońcami Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, wygrał 3:1 z Rangers FC. Sprowadzony niedawno z Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski będzie mógł do nich dołączyć od fazy pucharowej.

Z kolei AS Roma zremisowała w Atenach z Panathinaikosem 1:1. W 80. minucie wyrównującą bramkę na wagę bezpośredniego awansu zdobył Ziółkowski.

W zespole gospodarzy nie mógł wystąpić pauzujący za żółte kartki Karol Świderski. Panathinaikos zagra w barażach o awans do 1/8 finału. Baraże czekają również Bolognę z bramkarzem Łukaszem Skorupskim oraz PAOK Saloniki z Tomaszem Kędziorą.

Rózga i Moder pożegnali się z Ligą Europy

Z rozgrywek odpadły Sturm Graz Filipa Rózgi oraz Feyenoord Rotterdam Jakuba Modera, który w czwartek powrócił do gry (od 69. minuty przegranego 1:2 meczu z Betisem Sewilla) po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców.

Osiem najlepszych zespołów zakwalifikowało się bezpośrednio do 1/8 finału. Ekipy z miejsc 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostały wyeliminowane. Finał odbędzie się 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki meczów 8. kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy

Aston Villa - FC Salzburg 3:2 (0:1)

Celtic Glasgow - FC Utrecht 4:2 (3:1)

FC Porto - Glasgow Rangers 3:1 (3:1)

FC Basel - Viktoria Pilzno 0:1 (0:1)

FC Midtjylland - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

Crvena Zvezda Belgrad - Celta Vigo 1:1 (0:0)

Go Ahead Eagles - Sporting Braga 0:0

OSC Lille - SC Freiburg 1:0 (0:0)

Maccabi Tel Awiw - Bologna 0:3 (0:1)

Nottingham Forest - Ferencvaros Budapest 4:0 (2:0)

Olympique Lyon - PAOK Saloniki 4:2 (1:1)

Panathinaikos Ateny - AS Roma 1:1 (0:0)

Łudogorec Razgrad - OGC Nice 1:0 (0:0)

Betis Sewilla - Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0)

VfB Stuttgart - Young Boys Berno 3:2 (2:1)

KRC Genk - Malmoe FF 2:1 (1:1)

Sturm Graz - SK Brann 1:0 (0:0)

FCSB Bukareszt - Fenerbahce Stambuł 1:1 (0:1)