Cash z asystą w meczu przeciwko RB Salzburg
W fazie zasadniczej najlepsi okazali piłkarze Olympique Lyon i Aston Villa. Obie drużyny zdobyły w ośmiu meczach po 21 punktów i były pewne bezpośredniego awansu już po 7. kolejce. W czwartek przypieczętowały sukces.
W Lyonie gospodarze pokonali 4:2 PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie. Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć siedmiu greckich kibiców, którzy zginęli w drodze do Francji w wypadku drogowym w Rumunii.
Z kolei Aston Villa wygrała z RB Salzburg 3:2. W zespole gospodarzy grał od początku drugiej połowy Matty Cash, który zanotował asystę przy drugiej bramce.
Ziółkowski uratował Romę przed porażką
Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyły również FC Porto i AS Roma. Portugalski zespół, w składzie z obrońcami Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, wygrał 3:1 z Rangers FC. Sprowadzony niedawno z Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski będzie mógł do nich dołączyć od fazy pucharowej.
Z kolei AS Roma zremisowała w Atenach z Panathinaikosem 1:1. W 80. minucie wyrównującą bramkę na wagę bezpośredniego awansu zdobył Ziółkowski.
W zespole gospodarzy nie mógł wystąpić pauzujący za żółte kartki Karol Świderski. Panathinaikos zagra w barażach o awans do 1/8 finału. Baraże czekają również Bolognę z bramkarzem Łukaszem Skorupskim oraz PAOK Saloniki z Tomaszem Kędziorą.
Rózga i Moder pożegnali się z Ligą Europy
Z rozgrywek odpadły Sturm Graz Filipa Rózgi oraz Feyenoord Rotterdam Jakuba Modera, który w czwartek powrócił do gry (od 69. minuty przegranego 1:2 meczu z Betisem Sewilla) po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców.
Osiem najlepszych zespołów zakwalifikowało się bezpośrednio do 1/8 finału. Ekipy z miejsc 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostały wyeliminowane. Finał odbędzie się 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
- Wyniki meczów 8. kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy
- Aston Villa - FC Salzburg 3:2 (0:1)
- Celtic Glasgow - FC Utrecht 4:2 (3:1)
- FC Porto - Glasgow Rangers 3:1 (3:1)
- FC Basel - Viktoria Pilzno 0:1 (0:1)
- FC Midtjylland - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)
- Crvena Zvezda Belgrad - Celta Vigo 1:1 (0:0)
- Go Ahead Eagles - Sporting Braga 0:0
- OSC Lille - SC Freiburg 1:0 (0:0)
- Maccabi Tel Awiw - Bologna 0:3 (0:1)
- Nottingham Forest - Ferencvaros Budapest 4:0 (2:0)
- Olympique Lyon - PAOK Saloniki 4:2 (1:1)
- Panathinaikos Ateny - AS Roma 1:1 (0:0)
- Łudogorec Razgrad - OGC Nice 1:0 (0:0)
- Betis Sewilla - Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0)
- VfB Stuttgart - Young Boys Berno 3:2 (2:1)
- KRC Genk - Malmoe FF 2:1 (1:1)
- Sturm Graz - SK Brann 1:0 (0:0)
- FCSB Bukareszt - Fenerbahce Stambuł 1:1 (0:1)
- Tabela
- M Z R P bramki pkt
- 1. Olympique Lyon 8 7 0 1 18-5 21
- 2. Aston Villa 8 7 0 1 14-6 21
- 3. FC Midtjylland 8 6 1 1 18-8 19
- 4. Betis Sewilla 8 5 2 1 13-7 17
- 5. FC Porto 8 5 2 1 13-7 17
- 6. Sporting Braga 8 5 2 1 11-5 17
- 7. SC Freiburg 8 5 2 1 10-4 17
- 8. AS Roma 8 5 1 2 13-6 16
- 9. KRC Genk 8 5 1 2 11-7 16
- 10. Bologna 8 4 3 1 14-7 15
- 11. VfB Stuttgart 8 5 0 3 15-9 15
- 12. Ferencvaros Budapest 8 4 3 1 12-11 15
- 13. Nottingham Forest 8 4 2 2 15-7 14
- 14. Viktoria Pilzno 8 3 5 0 8-3 14
- 15. Crvena Zvezda Belgrad 8 4 2 2 7-6 14
- 16. Celta Vigo 8 4 1 3 15-11 13
- 17. PAOK Saloniki 8 3 3 2 17-14 12
- 18. OSC Lille 8 4 0 4 12-9 12
- 19. Fenerbahce Stambuł 8 3 3 2 10-7 12
- 20. Panathinaikos Ateny 8 3 3 2 11-9 12
- 21. Celtic Glasgow 8 3 2 3 13-15 11
- 22. Łudogorec Razgrad 8 3 1 4 12-15 10
- 23. Dinamo Zagrzeb 8 3 1 4 12-16 10
- 24. SK Brann 8 2 3 3 9-11 9
- 25. Young Boys Berno 8 3 0 5 10-16 9
- 26. Sturm Graz 8 2 1 5 5-11 7
- 27. FCSB Bukareszt 8 2 1 5 9-16 7
- 28. Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6-14 7
- 29. Feyenoord Rotterdam 8 2 0 6 11-15 6
- 30. FC Basel 8 2 0 6 9-13 6
- 31. FC Salzburg 8 2 0 6 10-15 6
- 32. Glasgow Rangers 8 1 1 6 5-14 4
- 33. OGC Nice 8 1 0 7 7-15 3
- 34. FC Utrecht 8 0 1 7 5-15 1
- 35. Malmoe FF 8 0 1 7 4-15 1
- 36. Maccabi Tel Awiw 8 0 1 7 2-22 1
- zespoły z miejsc 1-8 - awans do 1/8 finału
- zespoły z miejsce 9-24 - udział w barażach o 1/8 finału
- zespoły z miejsc 25-26 - wyeliminowane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję