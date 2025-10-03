Świderski strzelił gola głową

Kibice na stadionie w Atenach na pierwszego gola musieli czekać niemal godzinę. W 55. minucie na listę strzelców wpisał się Karol Świderski. Napastnik reprezentacji Polski po rzucie rożnym uderzył piłkę głową, a ta wpadła praktycznie w samo "okienko" bramki gości.

Smit dwa razy trafił do siatki Panathinaikosu

Później do bramki trafiali tylko piłkarze holenderskiej drużyny. Konkretnie dwukrotnie zrobił to Milan Smit. Najpierw w 75. minucie doprowadził do remisu, a w 82. minucie zdobył bramkę, która dała trzy punkty Go Ahead Eagles.

Drągowski na ławce Panathinaikosu

Drugi z Polaków w kadrze Panathinaikosu cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Bartłomiej Drągowski ostatnio miał kłopoty ze zdrowiem i trener ateńskiej drużyny w czwartkowy wieczór zdecydował się na Albana Lafonta.