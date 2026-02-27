Świderski nie pomylił się z jedenastu metrów

W Bolonii gospodarze, ze Skorupskim w bramce, powtórzyli wynik z pierwszego meczu barażowego, pokonując norweski zespół Brann Bergen 1:0. Gola strzelił na początku drugiej połowy Portugalczyk Joao Mario. Goście od 37. minuty grali w osłabieniu, po czerwonej kartce za brutalny faul dla Jacoba Sorensena.

W czeskim Pilźnie w meczu z Viktorią Panathinaikos zapewnił sobie awans w rzutach karnych. Świderski pojawił się na boisku dopiero w 109. minucie przy wyniku 1:1, który już się nie zmienił. W konkursie "jedenastek" napastnik reprezentacji Polski wykorzystał swoją szansę, a po chwili Serb Milos Pantović przypieczętował awans "Koniczynek".

PAOK Saloniki nie sprostał Celcie Vigo, doznając dwóch porażek - u siebie 1:2 oraz w rewanżu 0:1. W Hiszpanii Kędziora grał w podstawowym składzie greckiego zespołu.

Nottingham awansował mimo porażki u siebie

Ponadto w czwartek awans do 1/8 finału wywalczyły VfB Stuttgart, OSC Lille, Nottingham Forest, mimo przegranej u siebie z Fenerbahce Stambuł 1:2, oraz KRC Genk, który po dogrywce zremisował z Dinamem Zagrzeb 3:3. Pierwszy mecz ekipa belgijska wygrała w stolicy Chorwacji 3:1.

Bezpośrednio do 1/8 finału zakwalifikowało się osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej: Olympique Lyon, Aston Villa (z reprezentantem Polski Mattym Cashem), FC Midtjylland, Betis Sewilla, FC Porto (Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski), Sporting Braga, SC Freiburg oraz AS Roma (Jan Ziółkowski).

Natomiast zespoły z miejsc 9-24 grały w barażach. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w piątek w siedzibie UEFA w Nyonie. Finał zaplanowano na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.