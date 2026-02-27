Lech zacznie u siebie, Raków na wyjeździe

Piątkowe losowanie Ligi Konferencji - trzeciego, najniższego szczebla europejskich pucharów - odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Lech pierwszy mecz zagra u siebie, natomiast drużyna z Częstochowy na wyjeździe.

W przypadku wyeliminowania Fiorentiny Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka, a Lech, jeśli wygra w dwumeczu z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.

Legia i Jagiellonia już odpadły

Raków zajął drugą lokatę w fazie zasadniczej Ligi Konferencji i do 1/8 finału awansował bezpośrednio. Lech wystąpił w barażach, eliminując fiński KuPS Kuopio (2:0 i 1:0).

Jagiellonia odpadła po barażowej rywalizacji z Fiorentiną (0:3 u siebie, 4:2 po dogrywce na wyjeździe). Natomiast Legia Warszawa nie przeszła jesienią przez fazę zasadniczą.