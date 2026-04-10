Liga Europy. Kuriozalny gol zabrał zwycięstwo FC Porto

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:43
FC Porto, z Janem Bednarkiem w składzie, zremisowało u siebie z Nottingham Forest 1:1 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Europy. Aston Villa z Mattym Cashem wygrała na wyjeździe z Bologną 3:1. Rewanże odbędą się 16 kwietnia.

Fernandes skierował piłkę do własnej barmki

W meczu z Nottingham wystąpił tylko jeden Polak, gdyż Jakub Kiwior był na ławce rezerwowych, a Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy. FC Porto prowadziło od 11. minuty po golu Brazylijczyka Williama Gomesa. Po chwili angielski klub wyrównał, gdyż piłkę do własnej bramki skierował Martim Fernandes.

Skorupski nadal kontuzjowany

W Bolonii tuż przed przerwą gola dla Aston Villi strzelił obrońca Ezri Konsa. Ollie Watkins zanotował dublet w drugiej połowie. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Jonathan Rowe. W kadrze włoskiej ekipy zabrakło kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego.

SC Freiburg pokonał Celtę Vigo 3:0 po trafieniach Włocha Vincenzo Grifo, Jana-Niklasa Beste i Matthiasa Gintera. Natomiast w środę Sporting Braga zremisował z Betisem Sewilla 1:1.

Finał Ligi Europy zaplanowano na 20 maja w Stambule. Triumfator tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

  • Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Europy
    czwartek, 9 kwietnia
    SC Freiburg - Celta Vigo 3:0 (2:0)
    FC Porto - Nottingham Forest 1:1 (1:1)
    FC Bologna - Aston Villa 1:3 (0:1)
    środa, 8 kwietnia
    Sporting Braga - Betis Sewilla 1:1 (1:0)
    rewanże 16 kwietnia
    półfinały (30 kwietnia i 7 maja)
    Sporting Braga/Betis - Freiburg/Celta Vigo
    Porto/Nottingham Forest - Bologna/Aston Villa
    finał - 20 maja (Stambuł)
