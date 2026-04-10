Liga Europy. Kuriozalny gol zabrał zwycięstwo FC Porto

Fernandes skierował piłkę do własnej barmki

W meczu z Nottingham wystąpił tylko jeden Polak, gdyż Jakub Kiwior był na ławce rezerwowych, a Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy. FC Porto prowadziło od 11. minuty po golu Brazylijczyka Williama Gomesa. Po chwili angielski klub wyrównał, gdyż piłkę do własnej bramki skierował Martim Fernandes.

Skorupski nadal kontuzjowany

W Bolonii tuż przed przerwą gola dla Aston Villi strzelił obrońca Ezri Konsa. Ollie Watkins zanotował dublet w drugiej połowie. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Jonathan Rowe. W kadrze włoskiej ekipy zabrakło kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego.

SC Freiburg pokonał Celtę Vigo 3:0 po trafieniach Włocha Vincenzo Grifo, Jana-Niklasa Beste i Matthiasa Gintera. Natomiast w środę Sporting Braga zremisował z Betisem Sewilla 1:1.

Finał Ligi Europy zaplanowano na 20 maja w Stambule. Triumfator tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.