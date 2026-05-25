French Open. Iga Świątek - Emerson Jones [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:00
Iga Świątek tegoroczny wielkoszlemowy French Open rozpocznie od pojedynku z Emerson Jones. Polka jest zdecydowaną faworytką w meczu z Australijką. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo. Początek spotkania na korcie centralnym zaplanowano na godz. 12.00.

17-letnia rywalka naszej tenisistki od organizatorów French Open dostała tzw. dziką kartę. W rankingu WTA zajmuje obecnie 136. miejsce. Świątek w dotychczasowej karierze jeszcze z nią nie grała. Każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo 24-latki z Raszyna będzie wielką sensacją.

Świątek ma na koncie cztery triumfy w Paryżu. Polka na Roland Garros najlepsza była w 2020 roku oraz w latach 2022-24. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale.

Bejlek czeka na Świątek lub Jones

Lepsza z pary Świątek - Jones w kolejnej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Sarą Bejlek. Czeska tenisistka wygrała w niedzielę z Amerykanką Sloane Stephens 6:3, 6:2.

20-letnia Bejlek w rankingu zajmuje 35. miejsce. W stolicy Francji nigdy nie udało jej się przebrnąć drugiej rundy. Dla Świątek, która jest rozstawiona w Paryżu z numerem trzecim ewentualny pojedynek z reprezentantką naszych południowych sąsiadów będzie pierwszym w karierze.

