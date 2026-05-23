Reprezentant Polski na liście życzeń Barcelony. Mistrz Hiszpanii szuka lewonożnego obrońcy

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:44
Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony, ale wkrótce na Camp Nou może zameldować się inny piłkarz reprezentacji Polski. Jakub Kiwior znalazł się na krótkiej liście obrońców, których chciałaby pozyskać mistrz Hiszpanii.

Barcelona szuka lewonożnego stopera

Kataloński klub poszukuje lewonożnego środkowego obrońcy. Priorytetem dla Barcelony ma być włoski defensor Interu Mediolan Alessandro Bastoni - przekazał Matteo Moretto. Współpracujący z hiszpańską "Marcą" dziennikarz ustalił, że innym kandydatem jest Jakub Kiwior. O możliwym odejściu 26-letniego Polaka z FC Porto spekulowało w ostatnim czasie kilku portugalskich komentatorów, wskazując na udany sezon Polaka. Kiwior był jednym z trzech polskich zawodników "Smoków", obok Jana Bednarka i Oskara Pietuszewskiego, którzy w tym sezonie świętowali z FC Porto mistrzostwo ligi portugalskiej.

W środę proszący o anonimowość przedstawiciel władz FC Porto powiedział, że istnieje możliwość transferu któregoś z polskich graczy broniących barw tego klubu. Odmówił jednak podania szczegółów rozmów i nazwiska zawodnika. Potwierdził zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów szczególnie 18-letnim skrzydłowym Pietuszewskim.

13 maja prezes "Smoków" Andre Villas-Boas podczas spotkania z portugalskimi posłami kibicującymi FC Porto przekazał, że planowane są latem odejścia kilku piłkarzy tego klubu. Zdradził, że szeregów mistrza Portugalii nie opuści na pewno bramkarz Diogo Costa, a także włoski szkoleniowiec Francesco Farioli.

FC Porto za Kiwiora zapłaciło 17 mln euro

Kiwior został sprowadzony we wrześniu 2025 r. z Arsenalu Londyn w ramach rocznego wypożyczenia. 5 maja FC Porto ogłosiło, że wykupiło Polaka z angielskiego klubu za 17 mln euro. W zależności od spełnienia warunków i bonusów kwota nabycia obrońcy może wzrosnąć o kolejne 5 mln euro.

Kiwior ma bronić barw "Smoków" do czerwca 2030 r. W przypadku wcześniejszego transferu nabywca zawodnika musiałby zapłacić wartość klauzuli odstępnego określoną na 70 mln euro.

Dwie asysty Kiwiora w barwach FC Porto

Według portugalskich mediów Jakub Kiwior był obserwowany przez FC Porto już w 2024 r. Szczególnie zainteresowanym jego sprowadzeniem na Estadio do Dragao był prezes klubu Andre Villas-Boas.

Kiwior zebrał po pierwszym sezonie w lidze portugalskiej bardzo dobre opinie wśród komentatorów i kibiców. W rozgrywkach 2025/26 bronił barw FC Porto w 47 meczach, podczas których dwukrotnie asystował przy bramkach "Smoków".

Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaBarcelonaRobert LewandowskiFC Porto
