Sensacyjne powołania w angielskiej kadrze na mundial. Tuchel skreślił kilka gwiazd

Sensacyjne decyzje Tuchela

Foden z Manchesteru City i Palmer z Chelsea wcześniej rywalizowali o pozycję numer 10 w kadrze, ale mają za sobą rozczarowujący sezon i nie znaleźli uznania w oczach niemieckiego selekcjonera. Z kolei Alexander-Arnold po transferze do Realu Madryt tylko raz założył reprezentacyjny trykot, od kiedy Tuchel przejął stery w 2025 roku.

Pominięci zostali też środkowy obrońca Manchesteru United Harry Maguire, który pod koniec sezonu dobrze spisywał się w klubie, a był filarem angielskiej defensywy na ostatnich wielkich turniejach, jak również chwalony za tegoroczne występy w Nottingham Forest pomocnik Morgan Gibbs-White.

Zaskakujące powołania dla Toney'a i Hendersona

Wśród 26 powołanych znalazł się natomiast Ivan Toney, 30-letni napastnik, który strzelił 32 gole w 32 meczach w tym sezonie ligi saudyjskiej w barwach Al-Ahli. Oprócz niego z napastników w kadrze są kapitana Harry Kane z Bayernu Monachium i Ollie Watkins z Aston Villa.

Inną niespodzianką jest też obecność w reprezentacji pomocnika Brentfordu Jordana Hendersona, który pojedzie na swoje czwarte mistrzostwa świata, a w trakcie trwania turnieju skończy 36 lat. Tuchel dał też szansę obrońcy Manchesteru City Johnowi Stonesowi, który praktycznie cały sezon klubowy leczył kontuzję.

Anglia, uchodząca za jednego z faworytów turnieju, w grupie L powalczy z Chorwacją, Ghaną i Panamą.