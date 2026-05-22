Papszun robi porządki w Legii. Chodyna wystawiony na sprzedaż. Tobiasz odchodzi

Elitim i Tobiasz odchodzą z Legii

Od kilku dni wiadomo, że w przyszłym sezonie w barwach Legii nie będzie grał Juergen Elitim. Kolumbijczykowi kończy się kontrakt i piłkarz zdecydował się na przeprowadzkę do Turcji. Podobnie wygląda sytuacja Kacpra Tobiasza.

Jego umowa również dobiegła końca i po zakończeniu rozgrywek będzie mógł odejść z Łazienkowskiej bez konieczności płacenia sumy odstępnego. Dziś 23-letni bramkarz został oficjalnie pożegnany przez dotychczasowego pracodawcę.

Kacper Tobiasz - dziękujemy!



Bramkarz Legii Warszawa, absolwent Akademii klubu, dwukrotny zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. @caspertobiasz, dziękujemy za wiele lat reprezentowania naszych barw z zaangażowaniem i sercem. Dziękujemy… pic.twitter.com/z5zsESpn69 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 22, 2026

Legia za Chodynę oczekuje 500 tysięcy euro

Na tym nie koniec ruchów transferowych przy Łazienkowskiej. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu ma Claude Goncalves. Papszun już w przerwie zimowej skreślił tego zawodnika. Po upływie sześciu miesięcy nic się nie zmieniło. Szkoleniowiec nadal nie widzi dla niego miejsca w swojej drużynie. Portugalczyk będzie do wzięcia za darmo.

Serwis "weszlo.com" informuje, że kolejnym piłkarze, który może opuścić stolicę jest Kacper Chodyna. Jednak w jego przypadku Legia chce odzyskać część zainwestowanych pieniędzy. "Wojskowi" za transfer tego piłkarza zapłacili Zagłębiu Lubin blisko 900 tysięcy euro. Teraz liczy, że uda się jej na jego sprzedaży zarobić 500 tysięcy euro.