Pierwszy transfer Legii Warszawa. Na Łazienkowską trafił nowy bramkarz

dzisiaj, 18:54
Do zakończenia rozgrywek pozostała jeszcze jedna kolejka, a Legia Warszawa już dokonała pierwszego transferu przed startem kolejnego sezonu. Z klubem z Łazienkowskiej związał się Ivan Brkić. 30-letni chorwacki bramkarz do stolicy przenosi się z Motoru Lublin.

Strony związały się ze sobą trzyletnią umową. Mierzący 194 cm Brkić od dwóch lat był zawodnikiem Motoru Lublin i rozegrał 37 meczów na poziomie Ekstraklasy. Co ciekawe był i przyszły klub Chorwata zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.

Jestem szczęśliwy i dumny. To będzie przyjemność i honor reprezentować najbardziej utytułowany klub w Polsce. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę treningi. Mam w sobie wiele emocji podczas meczów i treningów, przeżywam każdy moment i jestem typem lidera, ciężko pracującego zawodnika, dla którego wszystko dzieje się dzięki włożonemu wysiłkowi. Wiem, że w Legii gra się pod dużą presją oczekiwań. Chcę dobrze zaprezentować się i pokazać swoją jakość - mówi nowy bramkarz Legii.

Legia w ostatniej kolejce może sobie zapewnić grę w europejskich pucharach. Stanie się tak jeśli podopieczni Marka Papszuna pokonają Motor, a swoje mecze przegrają GKS Katowice i Zagłębie Lubin.

Natomiast dla gości z Lublina pojedynek przy Łazienkowskiej ma już tylko wymiar prestiżowy. Motor w minionej kolejce zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie.

