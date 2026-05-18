Pierwszy transfer Legii Warszawa. Na Łazienkowską trafił nowy bramkarz

Legia kontra Motor w ostatniej kolejce Ekstraklasy

Strony związały się ze sobą trzyletnią umową. Mierzący 194 cm Brkić od dwóch lat był zawodnikiem Motoru Lublin i rozegrał 37 meczów na poziomie Ekstraklasy. Co ciekawe był i przyszły klub Chorwata zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.

Jestem szczęśliwy i dumny. To będzie przyjemność i honor reprezentować najbardziej utytułowany klub w Polsce. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę treningi. Mam w sobie wiele emocji podczas meczów i treningów, przeżywam każdy moment i jestem typem lidera, ciężko pracującego zawodnika, dla którego wszystko dzieje się dzięki włożonemu wysiłkowi. Wiem, że w Legii gra się pod dużą presją oczekiwań. Chcę dobrze zaprezentować się i pokazać swoją jakość - mówi nowy bramkarz Legii.

Broń naszych barw z dumą i charakterem ✊



📸 @mat_kostrzewa pic.twitter.com/yVTF4CGeqs — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 18, 2026

Legia gra o europejskie puchary

Legia w ostatniej kolejce może sobie zapewnić grę w europejskich pucharach. Stanie się tak jeśli podopieczni Marka Papszuna pokonają Motor, a swoje mecze przegrają GKS Katowice i Zagłębie Lubin.

Natomiast dla gości z Lublina pojedynek przy Łazienkowskiej ma już tylko wymiar prestiżowy. Motor w minionej kolejce zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie.