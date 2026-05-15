Pogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów

Hussein Ali bohaterem meczu

W przedostatniej kolejce rozgrywek zarówno piłkarze Zagłębia jak i Pogoni mieli o co grać. Dla gospodarzy trzy punkty oznaczały awans na trzecie miejsce i zwiększenie szans na grę w europejskich pucharach. Gościom zwycięstwo gwarantowało grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie.

Swój cel osiągnęli "Portowcy", którzy losy meczu na swoją korzyść rozstrzygnęli w 79. minucie. Do siatki "Miedziowych" trafił Hussein Ali.

Długo czekaliśmy na gola w Lubinie, ale jest! Hussein Ali daje prowadzenie Pogoni! 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/atycAD4UDt — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 15, 2026

Pogoń awansowała na 9. miejce

Dzięki wygranej Pogoń awansowała na 9. miejsce. Ekipa ze Szczecina na koncie ma 44 punkty i o sześć "oczek" wyprzedza będącą w strefie spadkowej Lechię Gdańsk. Zagłębie z 48. punktami jest na szóstej pozycji.