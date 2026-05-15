Pogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów

Kibicom Pogoni Szczecin kamień spadł z serca. "Portowcy" wygrali na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1:0. W ten sposób zapewnili sobie ligowy byt. Gola na wagę utrzymania w Ekstraklasie strzelił Hussein Ali. "Miedziowi" natomiast oddalili się od gry w europejskich pucharach.
Hussein Ali bohaterem meczu
W przedostatniej kolejce rozgrywek zarówno piłkarze Zagłębia jak i Pogoni mieli o co grać. Dla gospodarzy trzy punkty oznaczały awans na trzecie miejsce i zwiększenie szans na grę w europejskich pucharach. Gościom zwycięstwo gwarantowało grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie.
Swój cel osiągnęli "Portowcy", którzy losy meczu na swoją korzyść rozstrzygnęli w 79. minucie. Do siatki "Miedziowych" trafił Hussein Ali.
Pogoń awansowała na 9. miejce
Dzięki wygranej Pogoń awansowała na 9. miejsce. Ekipa ze Szczecina na koncie ma 44 punkty i o sześć "oczek" wyprzedza będącą w strefie spadkowej Lechię Gdańsk. Zagłębie z 48. punktami jest na szóstej pozycji.
