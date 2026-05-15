Dziennik Gazeta Prawana logo

Pogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
wczoraj, 20:43
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Pogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów
Pogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów/PAP
Kibicom Pogoni Szczecin kamień spadł z serca. "Portowcy" wygrali na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1:0. W ten sposób zapewnili sobie ligowy byt. Gola na wagę utrzymania w Ekstraklasie strzelił Hussein Ali. "Miedziowi" natomiast oddalili się od gry w europejskich pucharach.

Hussein Ali bohaterem meczu

W przedostatniej kolejce rozgrywek zarówno piłkarze Zagłębia jak i Pogoni mieli o co grać. Dla gospodarzy trzy punkty oznaczały awans na trzecie miejsce i zwiększenie szans na grę w europejskich pucharach. Gościom zwycięstwo gwarantowało grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie.

Jagiellonia wciąż w grze o mistrza. Raków pogrzebał szanse na tytuł
Jagiellonia wciąż w grze o mistrza. Raków pogrzebał szanse na tytuł

Swój cel osiągnęli "Portowcy", którzy losy meczu na swoją korzyść rozstrzygnęli w 79. minucie. Do siatki "Miedziowych" trafił Hussein Ali.

Pogoń awansowała na 9. miejce

Dzięki wygranej Pogoń awansowała na 9. miejsce. Ekipa ze Szczecina na koncie ma 44 punkty i o sześć "oczek" wyprzedza będącą w strefie spadkowej Lechię Gdańsk. Zagłębie z 48. punktami jest na szóstej pozycji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaekstraklasaZagłębie LubinPogoń Szczecin
Powiązane
Arka zmarnowała piłkę meczową. Trudna sytuacja piłkarzy z Gdyni
Arka zmarnowała piłkę meczową. Trudna sytuacja piłkarzy z Gdyni
Gholizadeh zostaje w Lechu. "Kolejorz" przedłużył umowę z piłkarzem, który do gry wróci w przyszłym roku
Gholizadeh zostaje w Lechu. "Kolejorz" przedłużył umowę z piłkarzem, który do gry wróci w przyszłym roku
Podolski kupuje Górnika Zabrze. Płatność ma zostać rozłożona na trzy raty
Podolski kupuje Górnika Zabrze. Płatność ma zostać rozłożona na trzy raty
Cracovia znów nie wykorzystała gry w przewadze. Radomiak zapewnił sobie utrzymanie
Cracovia znów nie wykorzystała gry w przewadze. Radomiak zapewnił sobie utrzymanie
Piłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy
Piłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów »
Zobacz
|
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj