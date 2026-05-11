Cracovia znów nie wykorzystała gry w przewadze. Radomiak zapewnił sobie utrzymanie

Radomiak przyjechał do Krakowa z serią trzech kolejnych zwycięstw i praktycznie zapewnionym utrzymaniem w ekstraklasie. Z kolei Cracovia w pięciu ostatnich spotkaniach poniosła dwie porażki, trzy razy remisowała i musi uciekać przed strefą spadkową.

Krakowianie od początku próbowali przejąć inicjatywę, jednak dopiero w 15. minucie zagrozili bramce rywala - Mateusz Klich oddał strzał zza pola karnego, a piłka przeleciała tuż obok słupka. Chwilę później z kilku metrów główkował Mauro Perković, lecz w środek bramki i Filip Majchrowicz nie miał problemu z wyłapaniem piłki. Potem do bramki z bliska nie trafił Kahveh Zahiroleslam. To był dobry okres Cracovii.

Lopes zmarnował stuprocentową okazję

Następne minuty były już bardziej wyrównane, a nawet Radomiak przejął inicjatywę. Goście, którzy grali bez Rafała Wolskiego (z powodu kontuzji będzie pauzował do końca sezonu) nie potrafili jednak wypracować sobie dobrych okazji bramkowych.

Krakowianie na drugą połowę wyszli bardzo bojowo nastawieni. Najpierw Bosko Sutalo sprawdził Majchrowicza mocnym strzałem z dystansu, a w następnej akcji Jan Grzesik wybił piłkę z bramki. W 55. minucie powinno być jednak 1:0 dla Radomiaka. Luquinhas wyłożył piłkę Vasco Lopesowi, lecz ten posłał ją tuż nad poprzeczką.

Brutalny faul Tapsoby

Od 60. min goście grali w dziesiątkę. Abdoul Tapsoba brutalnie sfaulował Amira Al-Ammariego i arbiter, po obejrzeniu zajścia na monitorze, pokazał mu czerwoną kartkę.

Radomiak w dziesiątkę! Tapsoba wylatuje z boiska po brzydkim faulu, ale czy Cracovia zdąży wykorzystać przewagę? 👀



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/uyhW2YFVOd — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 11, 2026

W poprzedniej kolejce w meczu z Zagłębiem Lubin Cracovia grała kilkadziesiąt minut z przewagą jednego zawodnika, ale nie potrafiła zdobyć bramki. I tym razem sytuacja się powtórzyła. Gospodarze dopiero w doliczonym czasie gry zaatakowali z pełną determinacją. Dwa razy bliski szczęścia był Pau Sans. Jego pierwszy strzał obronił Majchrowicz, a za drugim razem posłał głową piłkę ponad poprzeczką.