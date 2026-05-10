Motor rozjechał Wisłę. Burek w debiucie cztery razy wyjął piłkę z siatki

Wisła pierwszy raz bez Leszczyńskiego

Do pełni szczęścia kibice potrzebowali zwycięstwa Wisły w 32. kolejce ekstraklasy w meczu z Motorem Lublin. A jednak "Nafciarze" nie stanęli na wysokości zadania.

W zespole Wisły, po raz pierwszy w tym sezonie, nie wystąpił w bramce Rafał Leszczyński, który musiał pauzować za czwartą żółtą kartkę, jaką ujrzał w meczu z Pogonią Szczecin. Zastąpił go debiutujący w ekstraklasie 23-letni Jakub Burek. Młody zawodnik nie poradził sobie już w 7. minucie, kiedy to w zamieszaniu na polu karnym płockiej drużyny piłkę do siatki wpakował Bartosz Wolski.

Czubak podwyższył prowadzenie

W 24. minucie boisko opuścił Dani Pacheco, który doznał urazu wykluczającego jego dalszą grę, a kilka minut później na murawę padł Burek, którego sztab medyczny ostatecznie doprowadził do takiego stanu, że mógł wrócić między słupki.

Goście szybko zorientowali się, że w płockiej bramce stoi debiutant i próbowali podwyższyć wynik. Udało im się to w 31. minucie, na listę strzelców wpisał się Karol Czubak, który wykorzystał podanie Wolskiego. Motor prowadził 2:0.

Zmiany nie odmieniły Wisły

Płocczanie także atakowali, ale nie mogli przedostać się przez szczelną obronę gości. A kiedy im się to już udawało, to strzelali bardzo niecelnie. W 35. minucie nie obyło się bez żółtych kartek, za sprowokowanie przepychanek ukarani zostali Karol Czubak i Marcus Haglind-Sangre. Ten drugi był ostatnim piłkarzem, który miał na koncie występ we wszystkich 32. kolejkach. W następnym meczu musi pauzować za kartki.

W przerwie trener Mariusz Misiura dokonał trzech zmian w zespole, licząc na zmianę stylu gry swoich podopiecznych. Przeliczył się, choć po przerwie nieco częściej Płocczanie zapuszczali się pod pole karne rywali. Nie byli jednak w stanie pokonać obrony Motoru, która w tym meczu funkcjonowała bez zarzutu.

W 75. minucie goście byli blisko wykorzystania kolejnej stworzonej przez nich sytuacji. Zza pola karnego strzelał mocno z woleja Czubak, ale piłka minimalnie minęła bramkę. W 80. minucie goście podwyższyli wynik. Po rzucie wolnym idealnie strzelił w tzw. róg Marek Bartos.

Szybko okazało się, że to nie koniec. Czwartą bramkę dla Motoru w 88. minucie zdobył Fabio Ronaldo. Wisła zanotowała najwyższą przegraną w tym sezonie.

