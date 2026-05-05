Legia poważnie osłabiona na finiszu rozgrywek. Dwóch piłkarzy w tym sezonie już nie zagra

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 20:39
Legia Warszawa po zwycięstwie nad Widzewem Łódź poprawiła swoją sytuację w tabeli Ekstraklasy, ale nadal nie może być w 100 proc. pewna utrzymania. Na finiszu rozgrywek zespół z Łazienkowskiej doznał poważnego osłabienia. Trener Marek Papszun do końca sezonu nie będzie mógł skorzystać z usług Pawła Wszołka i Arkadiusza Recy.

Mecz z Widzewem pechowy dla Wszołka i Recy

Wszołek i Reca doznali kontuzji w meczu z Widzewem. Pierwszy z wymienionych rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie, ale jeszcze przed przerwą z powodu urazu musiał opuścić plac gry. W jego miejsce wszedł Reca, jednak i on miał pecha. Po kwadrans po zmianie stron również udał się do szatni.

W wyniku starcia z rywalem w meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź Arkadiusz Reca doznał urazu stawu skokowego. W tym samym spotkaniu z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowych boisko opuścił Paweł Wszołek. Obaj zawodnicy już rozpoczęli proces rehabilitacji i po kilkutygodniowej przerwie w treningach dołączą do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu - głosi komunikat zamieszczony na stronie internetowej Legii.

Legia nadal nie jest pewna utrzymania

Legia wygrała z Widzewem 1:0. Na trzy kolejki przed końcem sezonu zespół ze stolicy zajmuje 11. miejsce w tabeli, ale nie może się czuć pewna utrzymania w Ekstraklasie. Ma tylko cztery punkty przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem.

