Kylian Mbappe podpadł kibicom Realu. Tuż przed El Clasico zrobił sobie wakacje

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 20:20
Kibice Realu Madryt nie zostawiają suchej nitki na gwiazdorze swojej ukochanej drużyny. Kylian Mbappe tuż przed El Clasico zrobił sobie wakacje na Sardynii. Fanom "Królewskich" nie podoba się, że lider klasyfikacji strzelców hiszpańskiej La Liga zamiast szykować się do meczu z Barceloną wyleguje się na plaży.

Czy Mbappe oszczędza się na mundial?

Mbappe znalazł się w ogniu krytyki. Kibice zarzucają mu, że odpoczywa, zamiast skupić się na leczeniu kontuzji. Francuz doznał urazu mięśnia uda w meczu z Betisem Sewilla 24 kwietnia i od tego czasu pauzuje.

Według niektórych mediów Mbappe nie wróci już do gry w Realu w tym sezonie, aby oszczędzać się przed rozpoczynającymi się 11 czerwca mistrzostwami świata. Oficjalnie jednak nikt nie wykluczył jego udziału w niedzielnym El Clasico. We wtorek Mbappe trenował indywidualnie, w środę przejdzie kolejne badania, które pokażą, jak przebiega rekonwalescencja.

Porażka w El Clasico będzie dla Realu dodatkowym upokorzeniem

Jeśli Real nie wygra w niedzielę w Barcelonie, gospodarze będą mieli zapewniony tytuł mistrzowski. Oba zespoły to odwieczni rywale, więc dla zagorzałych kibiców "Królewskich" końcowy sukces Katalończyków właśnie po El Clasico byłby dodatkowym upokorzeniem.

W tym sezonie Mbappe zdobył w hiszpańskiej La Liga 24 bramki i jest pod tym względem najlepszy. Drugie miejsce zajmuje Kosowianin Vedad Muriqi z Mallorki - 21 goli. Ósmy w tej klasyfikacji jest Robert Lewandowski z Barcelony - 13.

