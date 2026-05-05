Kylian Mbappe podpadł kibicom Realu. Tuż przed El Clasico zrobił sobie wakacje

Czy Mbappe oszczędza się na mundial?

Mbappe znalazł się w ogniu krytyki. Kibice zarzucają mu, że odpoczywa, zamiast skupić się na leczeniu kontuzji. Francuz doznał urazu mięśnia uda w meczu z Betisem Sewilla 24 kwietnia i od tego czasu pauzuje.

Według niektórych mediów Mbappe nie wróci już do gry w Realu w tym sezonie, aby oszczędzać się przed rozpoczynającymi się 11 czerwca mistrzostwami świata. Oficjalnie jednak nikt nie wykluczył jego udziału w niedzielnym El Clasico. We wtorek Mbappe trenował indywidualnie, w środę przejdzie kolejne badania, które pokażą, jak przebiega rekonwalescencja.

Porażka w El Clasico będzie dla Realu dodatkowym upokorzeniem

Jeśli Real nie wygra w niedzielę w Barcelonie, gospodarze będą mieli zapewniony tytuł mistrzowski. Oba zespoły to odwieczni rywale, więc dla zagorzałych kibiców "Królewskich" końcowy sukces Katalończyków właśnie po El Clasico byłby dodatkowym upokorzeniem.

W tym sezonie Mbappe zdobył w hiszpańskiej La Liga 24 bramki i jest pod tym względem najlepszy. Drugie miejsce zajmuje Kosowianin Vedad Muriqi z Mallorki - 21 goli. Ósmy w tej klasyfikacji jest Robert Lewandowski z Barcelony - 13.