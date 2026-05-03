Bednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii

Drugi gol Bednarka w sezonie

Bednarek dał swojej drużynie prowadzenie w 40. minucie, trafiając do bramki główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To jego drugi ligowy gol w tym sezonie.

Polski obrońca otwiera wynik. Kapitalnie to wykończył 😍 FC Porto coraz bliżej mistrzostwa 🏆 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/l5YRx5zRWQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 2, 2026

Doświadczony obrońca rozegrał całe spotkanie. Kiwior (żółta kartka) grał do końca pierwszej połowy, a Pietuszewski opuścił boisko w 63. minucie.

31. tytuł dla FC Porto

Po 32 kolejkach Porto ma 85 punktów, a wicelider Benfica Lizbona - 76. Stołeczny zespół we wcześniejszym spotkaniu tylko zremisował na wyjeździe z Famalicao 2:2.

Porto zostało mistrzem po raz 31. w historii. Bardziej utytułowana w tych rozgrywkach jest tylko Benfica - wzniosła to trofeum 38 razy.