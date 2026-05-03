Bednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii

Jan Bednarek strzelił gola w meczu z Alvercą. Dzięki temu jego FC Porto wygrało 1:0 i na dwie kolejki przed końcem sezonu portugalskiej ekstraklasy zapewniło sobie tytuł mistrzowski. W wyjściowym składzie gospodarzy byli też Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.
Drugi gol Bednarka w sezonie
Bednarek dał swojej drużynie prowadzenie w 40. minucie, trafiając do bramki główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To jego drugi ligowy gol w tym sezonie.
Doświadczony obrońca rozegrał całe spotkanie. Kiwior (żółta kartka) grał do końca pierwszej połowy, a Pietuszewski opuścił boisko w 63. minucie.
31. tytuł dla FC Porto
Po 32 kolejkach Porto ma 85 punktów, a wicelider Benfica Lizbona - 76. Stołeczny zespół we wcześniejszym spotkaniu tylko zremisował na wyjeździe z Famalicao 2:2.
Porto zostało mistrzem po raz 31. w historii. Bardziej utytułowana w tych rozgrywkach jest tylko Benfica - wzniosła to trofeum 38 razy.
Źródło PAP
