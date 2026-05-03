Dziennik Gazeta Prawana logo

Bednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:28
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Bednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii
Bednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii/PAP/EPA
Jan Bednarek strzelił gola w meczu z Alvercą. Dzięki temu jego FC Porto wygrało 1:0 i na dwie kolejki przed końcem sezonu portugalskiej ekstraklasy zapewniło sobie tytuł mistrzowski. W wyjściowym składzie gospodarzy byli też Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Drugi gol Bednarka w sezonie

Bednarek dał swojej drużynie prowadzenie w 40. minucie, trafiając do bramki główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To jego drugi ligowy gol w tym sezonie.

Doświadczony obrońca rozegrał całe spotkanie. Kiwior (żółta kartka) grał do końca pierwszej połowy, a Pietuszewski opuścił boisko w 63. minucie.

31. tytuł dla FC Porto

Po 32 kolejkach Porto ma 85 punktów, a wicelider Benfica Lizbona - 76. Stołeczny zespół we wcześniejszym spotkaniu tylko zremisował na wyjeździe z Famalicao 2:2.

Porto zostało mistrzem po raz 31. w historii. Bardziej utytułowana w tych rozgrywkach jest tylko Benfica - wzniosła to trofeum 38 razy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: jan bednarekFC Portooskar pietuszewskijakub kiwior
Powiązane
Liga Europy. Kuriozalny gol zabrał zwycięstwo FC Porto
Liga Europy. Kuriozalny gol zabrał zwycięstwo FC Porto
Pietuszewski jednym z bohaterów. Wypracował zwycięskiego gola dla FC Porto
Pietuszewski jednym z bohaterów. Wypracował zwycięskiego gola dla FC Porto
Bednarek bohaterem FC Porto. Strzelił gola na wagę awansu do półfinału Pucharu Portugalii
Bednarek bohaterem FC Porto. Strzelił gola na wagę awansu do półfinału Pucharu Portugalii
Pietuszewski w debiucie wywalczył rzut karny. Skromna wygrana FC Porto
Pietuszewski w debiucie wywalczył rzut karny. Skromna wygrana FC Porto
Jan Bednarek strzelił zwycięskiego gola dla FC Porto. Pierwsza bramka Polaka w sezonie
Jan Bednarek strzelił zwycięskiego gola dla FC Porto. Pierwsza bramka Polaka w sezonie
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii »
Zobacz
|
Prl
Znajdowały się w wielu domach. Te filiżanki z PRL są warte ponad 8 tys. zł [FOTO]
prl
Szklana misa z PRL kosztuje dziś nawet 8 tys. zł. Sprzedają się nawet uszkodzone egzemplarze [FOTO]
imię PRL
To imię święciło sukcesy w czasach PRL. Dziś jest zapomniane
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj