Bednarek głową umieścił piłkę w bramce rywali

Hiszpan Gabri Veiga w 15. min precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego w pole karne, a Bednarek głową umieścił piłkę w bramce.

Tuż przed końcem pierwszej połowy obrońca reprezentacji Polski został ukarany żółtą kartką. Bednarek mecz rozpoczął w wyjściowym składzie i na boisku przebywał do 76. minuty.

Pietuszewski nie zadebiutował

Całe spotkanie w barwach FC Porto rozegrał Jakub Kiwior. Natomiast kupiony przez Portugalczyków w ubiegłym tygodniu Oskar Pietuszewski grę swoich nowych kolegów oglądał z ławki rezerwowych. Były gracz Jagiellonii Białystok musi jeszcze poczekać na swój debiut.

Sensacyjne zwycięstwo trzecioligowca

W innym ćwierćfinale rozegranym w środę trzecioligowe Fafe sensacyjnie wygrało ze Sportingiem Braga 2:1. Natomiast w niedzielę drugoligowe Torreense pokonało Leirię 3:1. W ostatnim meczu 1/4 finału Sporting Lizbona podejmie AVS Futebol.