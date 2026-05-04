Skandaliczne zachowanie Neymara. Uderzył młodszego kolegę w twarz

Robinho Junior naraził się Neymarowi

Robinho Junior to 18-letni syn byłego reprezentanta Brazylii Robinho Seniora, który obecnie odsiaduje dziewięcioletni wyrok za gwałt. Młodzian podczas niedzielnego treningu popisał się zagraniem, które nie spodobało się Neymarowi.

Gwiazdor poczuł się zlekceważony i postanowił "poskromić" młodszego kolegę. Między piłkarzami doszło do sprzeczki, która przerodziła się w bójkę.

Neymar uderzył młodszego kolegę w twarz

Najpierw obaj Brazylijczycy popychali się nawzajem. W końcu jednak 34-letni Naymar uderzył w twarz Robinho Juniora, a następnie go podciął. Według mediów sytuacja szybko została "opanowana", a konflikt rozwiązany.

Neymar od powrotu z Arabii Saudyjskiej do rodzinnego klubu Santos w styczniu 2025 roku pokazywał przebłyski dawnej formy, ale ma problemy z regularną grą w meczach. Nie jest pewne czy były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain otrzyma powołanie na tegoroczny mundial od selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego.