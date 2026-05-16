Klub jednego z najbogatszych Polaków obronił się przed spadkiem. Cracovia wypuściła 3 punkty z rąk

Motor potrzebował punktu, Cracovia trzech

To był arcyważny mecz dla obu drużyn. Przed jego rozpoczęciem zarówno piłkarze Motoru, jak i Cracovii byli zagrożeni spadkiem. Gospodarzom wystarczał remis. Goście potrzebowali zwycięstwa. Jeszcze dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry wydawało się, ze to "Pasy" zrealizują swój cel.

Cracovia prowadziła 3:1 i wydawało się, że tylko katastrofa może odebrać jej wygraną. Miejscowi jednak grali do końca. W samej końcówce strzelili dwa gole, które dały im upragniony remis.

Klich autorem pierwszego gola

Wynik spotkania już w 9. minucie otworzył Mateusz Klich. Pomocnik Cracovii popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu.

Kibice Motoru na wyrównującego gola musieli czekać do 37. minuty. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do siatki trafił lider klasyfikacji strzelców polskiej Ekstraklasy, Karol Czubak.

Motor grał do końca

W 63. minucie znów na prowadzeniu była Cracovia. Ładną akcję gości z bliska wykończył Amir Al-Ammari.

Największe emocje jednak były dopiero przed nami. W 82. minucie na 3:1 dla "Pasów" podwyższył Gabriel Charpentier. W tym momencie wydawało się, że trzy punkty pojadą pod Wawel. Motor jednak grał do ostatniego gwizdka sędziego, a goście pokpili sprawę. W samej końcówce najpierw kontaktową bramkę zdobył Czubak, dla którego było to 19. ligowe trafienie w tym sezonie, a chwilę później do remisu doprowadził Kacper Karasek.

O losie Cracovii zdecyduje ostatnia kolejka

Jeden zdobyty punkt wystarczył klubowi, którego właścicielem jest jeden z najbogatszych Polaków do zapewnienia sobie utrzymania. Motor jest na 11. miejscu w tabeli i w ostatniej kolejce nie musi już oglądać się za plecy. Spokojna nie może być Cracovia. "Pasy" zajmują 14. pozycję i o ich losie zdecyduje 34. seria gier.