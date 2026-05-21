Elitim odchodzi z Legii. Już wiadomo, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:19
Legia Warszawa traci jednego z najlepszych piłkarzy. Juergen Elitim po zakończeniu sezonu rozstanie się z klubem z Łazienkowskiej. Kontrakt Kolumbijczyka dobiega końca i nie zostanie przedłużony. 26-latek swoją karierę będzie kontynuował w lidze tureckiej.

Legia nie dogadała się z Elitimem

Negocjacje dotyczące nowej umowy między Elitimem i Legią trwały od jakiegoś czasu. Jeszcze niedawno były podobno szanse, że obie strony osiągną porozumienie i kontrakt zostanie przedłużony. Ostatecznie jednak do niczego takiego nie dojdzie.

Elitim wybrał ofertę Bursasporu

Tureckie media informują, że Elitim dogadał się z Bursasporem, który przebił ofertę Legii. Nowy pracodawca Kolumbijczyka w tym sezonie awansował na drugi poziom rozgrywkowy. W przeszłości Bursaspor grał w Lidze Mistrzów, ale w ostatnich latach przeżywał poważny kryzys. Teraz myśli o powrocie na najwyższy szczebel i do dawnej świetności.

Elitim z Legią zdobył Puchar Polski i dwa Superpuchary

W osiągnięciu tego celu ma właśnie pomóc Elitim. Turcy byli bardzo zdeterminowani, by sprowadzić legionistę do siebie. Kolumbijczyk na Łazienkowską trafił w 2023 roku. W barwach stołecznego zespołu rozegrał 107 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył 13 asyst. Z Legią sięgnął po krajowy Puchar i dwa Superpuchary Polski.

