Dziennik Gazeta Prawana logo

Bruk-Bet Termalica zatopił Arkę Gdynia. Znamy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 21:18
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Bruk-Bet Termalica zatopił Arkę Gdynia. Znamy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy
Bruk-Bet Termalica zatopił Arkę Gdynia. Znamy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy/PAP
Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Zdecydowała o tym porażka w 33. kolejce z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Gospodarze przegrali 2:3, a gola przesądzającego o ich spadku stracili w doliczonym czasie gry.

W Gdyni do przerwy 1:1

Arka by zachować cień szans na pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym potrzebowała przynajmniej remisu. Goście zajmujący ostatnie miejsce w tabeli grali o "nic", bo już wcześniej zostali zdegradowani.

Legia zachowała szansę na grę w pucharach. Lechia w bardzo trudniej sytuacji
Legia zachowała szansę na grę w pucharach. Lechia w bardzo trudniej sytuacji

Mecz miał zły początek i jeszcze gorszy koniec dla ekipy z Trójmiasta. Przyjezdni już w 12. minucie objęli prowadzenie. Ładnym strzałem z dystansu popisał się Damian Hilbrycht.

Arka do remisu doprowadziła tuż przed zejściem do szatni na przerwę. Do siatki gości trafił Edu Espiau.

Dramat Arki w końcówce

Gospodarze poszli za ciosem i na początku drugiej połowy wyszli na prowadzenie. Piłkę w bramce rywali płaskim uderzeniem umieścił Vladislavs Gutkovskis.

Piłkarze Bruk-Bet Termaliki grali jednak do końca. W 74. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wyrównał Arkadiusz Kasperkiewicz.

W doliczonym czasie gry wynik meczu na 3:2 dla ekipy z Niecieczy ustalił Ivan Durdov. Chorwat wyszedł sam na sam z bramkarzem Arki i posłał piłkę między jego nogami.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaArka GdyniaBruk-Bet Termalica NiecieczaEkstrakalsa
Powiązane
Pierwszy transfer Legii Warszawa. Na Łazienkowską trafił nowy bramkarz
Pierwszy transfer Legii Warszawa. Na Łazienkowską trafił nowy bramkarz
Lech Poznań mistrzem Polski. Drugi raz z rzędu i dziesiąty w historii
Lech Poznań mistrzem Polski. Drugi raz z rzędu i dziesiąty w historii
Klub jednego z najbogatszych Polaków obronił się przed spadkiem. Cracovia wypuściła 3 punkty z rąk
Klub jednego z najbogatszych Polaków obronił się przed spadkiem. Cracovia wypuściła 3 punkty z rąk
Cudowny gol Błanika. Widzew musi trzymać kciuki za Legię
Cudowny gol Błanika. Widzew musi trzymać kciuki za Legię
Pogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów
Pogoń zapewniła sobie utrzymanie. Zagłębie oddaliło się od europejskich pucharów
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBruk-Bet Termalica zatopił Arkę Gdynia. Znamy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy »
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj