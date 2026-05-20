Czubak już nie jest samotnym liderem klasyfikacji strzelców. Ekstraklasa zabrała mu gola

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 18:11
PKO BP Ekstraklasa ogłosiła po konsultacji z Kolegium Sędziów PZPN, że Bartosz Wolski, a nie Karol Czubak był strzelcem gola na 1:1 w sobotnim meczu Motoru Lublin z Cracovią (3:3). Początkowo uznano, że walczący o koronę króla strzelców Czubak zdobył dwie bramki w tym spotkaniu. Ostatecznie uznano mu tylko jedno trafienie.

Bobcek ma tyle samo goli co Czubak

Po analizie sytuacji i konsultacjach z Kolegium Sędziów PZPN organizator rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zdecydował o uznaniu Bartosza Wolskiego za strzelca bramki na 1:1 dla Motoru Lublin w meczu 33. kolejki z Cracovią - napisano w poście na oficjalnym profilu Ekstraklasy na portalu X.

Oznacza to, że przed ostatnią kolejką na czele klasyfikacji strzelców ekstraklasy jest dwóch zawodników, którzy mają po 18 goli: Czubak oraz Słowak Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk. Trzeci z 16 bramkami jest Szwed Mikael Ishak z Lecha Poznań.

Motor zagra na Łazienkowskiej

W sobotę Motor zagra na wyjeździe z Legią Warszawa, która wciąż może awansować na piąte miejsce, premiowane grą w eliminacjach Ligi Konferencji. Natomiast walcząca o utrzymanie Lechia w Niecieczy zmierzy się z Bruk-Bet Termalicą.

Źródło PAP
