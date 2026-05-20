Na 99 proc. wyjaśniła się przyszłość Afimico Pululu w Jagiellonii Białystok

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:01
Prawdopodobnie czas Afimico Pululu w Jagiellonii Białystok dobiega końca. Piłkarz nie zaakceptował propozycji przedłużenia umowy. Jeśli nic się nie zmieni w najbliższych dniach, to mecz z Zagłębiem Lubin dla 27-latka będzie ostatnim w barwach klubu z Podlasia. Według mediów taki scenariusz jest realny na 99. proc.

Pululu do Białegostoku trafił trzy lata temu. 27-latek stał się jednym z liderów zespołu. To on w dużej mierze stanowi o sile ofensywnej Jagiellonii. W 133 meczach strzelił 55 goli i zaliczył 17 asyst. Wszystko jednak wskazuje, że ten dorobek może już się nie zmienić.

Serwis Goal.pl informuje, że wygasający z końcem sezonu kontrakt Pululu z Jagiellonią nie zostanie przedłużony. Klub ze stolicy Podlasia złożył swojemu napastnikowi dwie oferty, ale obie zostały odrzucone przez piłkarza.

Dlatego wydaje się, w ostatnim meczu sezonu z Zagłębiem Pululu pożegna się z Białymstokiem i miejscowymi kibicami. Na razie nie wiadomo, jaka będzie dalsza przyszłość 27-latka. W jego kontekście najczęściej mówi się o grze w zagranicznych klubach, ale starał się też o niego Widzew Łódź, więc nie można wykluczyć, że w kolejnym sezonie Pululu nadal będzie występował na boiskach polskiej Ekstraklasy.

Źródło dziennik.pl
piłka nożna, ekstraklasa, Jagiellonia Białystok, Afimico Pululu
