Ivi Lopez odchodzi z Rakowa Częstochowa. Kontrakt nie zostanie przedłużony

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 21:00
Po sześciu latach kończy Ivi Lopez kończy swoją przygodę z Rakowem Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry ogłosił w mediach społecznościowych, że kontrakt hiszpańskiego pomocnika nie zostanie przedłużony.

Plotki na temat Lopeza oficjalnie potwierdzone

Umowa Lopeza z Rakowem obowiązuje do 30 czerwca. Po tym terminie kontrakt wygaśnie i 31-latek zostanie wolny zawodnikiem, a więc z nowym pracodawcą będzie mógł związać się bez konieczności płacenia sumy odstępnego.

Trener o zarobkach młodych piłkarzy. "Świat piłki nożnej w Polsce zwariował"

Decyzja Rakowa o nie przedłużaniu dalszej współpracy z Lopezem nie jest zaskoczeniem. Już od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się informacje, że strony się rozstaną. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

Lopez w Rakowie został mistrzem i królem

Lopez do Częstochowy przeprowadził się sześć lat temu i praktycznie z miejsca stał się liderem zespołu. Hiszpan poprowadził Raków do mistrzostwa Polski w 2023 roku. Ponadto w barwach "Medalików" zdobył trzy tytuły wicemistrzowskie oraz po dwa Puchary Polski i Superpuchary. W sezonie 2021/22 był królem strzelców ekstraklasy.

Lopez łącznie w Rakowie wystąpił 171. spotkaniach. Zdobył w nich 62. bramki i zanotował 39. asyst.

