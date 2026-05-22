Kibice Lecha Poznań mogą odetchnąć. Frederiksen przedłużył kontrakt

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 12:31
Kibicom Lecha Poznań spadł kamień z serca. Niels Frederiksen zostaje w stolicy Wielkopolski. Obecny szkoleniowiec "Kolejorza" przedłużył kontrakt z zespołem mistrza Polski na dwa kolejne sezony. Duński trener dwa razy z rzędu sięgnął z piłkarzami z Bułgarskiej tytuł najlepszej drużyny w kraju.

Frederiksen chce z Lechem zdobyć trzeci tytuł

55-letni Frederiksen rozpoczął pracę w Lechu w czerwcu 2024 roku, zastępując Mariusz Rumaka. Pod jego wodzą "Kolejorz" wywalczył dwa mistrzostwa Polski, a w obecnym sezonie awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. Jego dotychczasowa umowa wygasała w czerwcu tego roku i do końca nie wiadomo było, czy szkoleniowiec, mimo sukcesów, pozostanie w Poznaniu.

Myślę, że w tym czasie osiągnęliśmy razem wiele dobrego. Zdobyliśmy dwa mistrzostwa, ale sądzę, że możemy pokusić się w następnym sezonie o trzeci tytuł z rzędu. W obecnych rozgrywkach pokazaliśmy się z niezłej strony w Europie, ale uważam, że stać nas na jeszcze więcej na tym froncie w nadchodzących miesiącach, taka jest nasza ambicja. Mamy sporo obszarów do rozwoju i dużo do wygrania, a perspektywy, które rysują się przed nami są bardzo atrakcyjne. Jestem przekonany, że w przyszłym sezonie będziemy dysponować mocną, wyrównaną kadrą - powiedział trener po podpisaniu nowej umowy.

Frederiksen przyczynił się do rozwoju piłkarzy Lecha

Dyrektor sportowy poznańskiego klubu Tomasz Rząsa przyznał, że przedłużenie kontraktu z Frederiksenem to "ważny krok w kontekście konsekwentnego podążania w obranym kierunku oraz stabilizacji".

W okresie swojej dotychczasowej pracy w klubie trener Frederiksen wydatnie przyczynił się do rozwoju naszych piłkarzy oraz całej drużyny, wprowadzając do niej z powodzeniem wielu młodych zawodników. Co najważniejsze, pod jego wodzą nie tylko sięgnęliśmy po mistrzostwo już po roku i obroniliśmy tytuł także w jego drugim sezonie, ale uczyniliśmy to w zgodzie z klubową filozofią, prezentując skuteczną i ofensywą piłkę. Nie zadowalamy się jednak tym, czego wspólnie dokonaliśmy, wręcz przeciwnie, chcemy w dalszym ciągu sięgać po więcej i pokazywać się z dobrej strony zarówno w kraju, jak i na międzynarodowej arenie - przyznał Rząsa.

Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaekstraklasaLech Poznańkontrakt
