Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę we French Open. Awans jest obowiązkiem

Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:04
Iga Świątek nie powinna mieć problemów z awansem do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. W swoim pierwszym meczu na kortach im Rolanda Garrosa rozstawiona z numerem trzecim Polka zmierzy się z dużo niżej notowaną Australijką Emerson Jones.

Świątek z Jones nigdy wcześniej nie grała

Świątek w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego turnieju. Ostatnio, w Rzymie dotarła do półfinału. Jednak w pojedynku z Jones jest zdecydowaną faworytką i każdy inny wynik niż gładka wygrana byłej liderki rankingu WTA będzie wielką sensacją.

17-letnia rywalka naszej tenisistki w światowym rankingu zajmuje 136. miejsce. Od organizatorów dostała tzw. dziką kartę. Świątek wcześniej z nią nie grała.

Fręch trafiła na rywalkę, z którą trzy razy przegrała

Udział wielkoszlemowym French Open wezmą trzy inne polskie tenisistki. Magdalena Fręch trafiła na Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse, a Magda Linette zagra z Czeszką Terezą Valentovą.

Fręch ma z Ruse bilans 1-3. Natomiast Linette z Valentovą wcześniej także nie grała. Maja Chwalińska, która w czwartek przebrnęła kwalifikacje, rywalkę pozna za kilka godzin, gdy zostaną rozegrane wszystkie mecze eliminacji.

Tematy: tenisIga ŚwiątekWTAFrench Open
