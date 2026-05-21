Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę we French Open. Awans jest obowiązkiem

Świątek z Jones nigdy wcześniej nie grała

Świątek w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego turnieju. Ostatnio, w Rzymie dotarła do półfinału. Jednak w pojedynku z Jones jest zdecydowaną faworytką i każdy inny wynik niż gładka wygrana byłej liderki rankingu WTA będzie wielką sensacją.

17-letnia rywalka naszej tenisistki w światowym rankingu zajmuje 136. miejsce. Od organizatorów dostała tzw. dziką kartę. Świątek wcześniej z nią nie grała.

Fręch trafiła na rywalkę, z którą trzy razy przegrała

Udział wielkoszlemowym French Open wezmą trzy inne polskie tenisistki. Magdalena Fręch trafiła na Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse, a Magda Linette zagra z Czeszką Terezą Valentovą.

Fręch ma z Ruse bilans 1-3. Natomiast Linette z Valentovą wcześniej także nie grała. Maja Chwalińska, która w czwartek przebrnęła kwalifikacje, rywalkę pozna za kilka godzin, gdy zostaną rozegrane wszystkie mecze eliminacji.