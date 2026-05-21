Protest tenisistów na French Open. Domagają się większych pieniędzy

Pula nagród na French Open wzrosła o 9,5 procent

Według dziennika "The Guardian" tenisiści planują opuścić konferencje prasowe lub wywiady telewizyjne na Roland Garros w najbliższy piątek i sobotę po upływie 15 minut. Limit 15 minut ma symbolizować 15 procent przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe.

Strategia ta została przekazana większości 200 najlepszych tenisistów i tenisistek w grze pojedynczej, ale ich przedstawiciele przyznają, że mogą oni podejmować własne decyzje. Dziesiątki najlepszych zawodników i zawodniczek domaga się wyższego udziału w przychodach generowanych przez cztery turnieje wielkoszlemowe, a także składek na świadczenia oraz większego wpływu na takie kwestie, jak harmonogram rozgrywek.

W tym roku pula nagród na French Open wzrosła o 9,5 procent, ale roczny wzrost wyniósł 20 procent podczas zeszłorocznego US Open i prawie 16 procent podczas styczniowego Australian Open.

Tenisiści domagają się milionów dolarów na świadczenia emerytalne

Nie podjęto jeszcze decyzji, czy akcja protestacyjna będzie kontynuowana po rozpoczęciu głównego turnieju w Paryżu w niedzielę. Na czele kampanii stoi były prezydent i dyrektor generalny WTA Larry Scott. Amerykanin przyjedzie do stolicy Francji w piątek na spotkanie z dyrektorką turnieju French Open Amelie Mauresmo oraz prezesem FFT Gillesem Morettonem.

Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22 procent ich przychodów na nagrody pieniężne. Domagają się oni również, aby dziesiątki milionów dolarów zostały przeznaczone na świadczenia emerytalne, opiekę zdrowotną i macierzyńskie, a także, aby w szerszym zakresie konsultowano z nimi harmonogram rozgrywek i inne kluczowe decyzje.

Dla Świątek bojkot turnieju byłby zbyt ekstremalny

Podczas niedawnego turnieju Italian Open światowa numer jeden Białorusinka Aryna Sabalenka stwierdziła, że jej zdaniem zawodnicy "w pewnym momencie" zbojkotują jeden z turniejów wielkoszlemowych. Trzecia w światowym rankingu Iga Świątek uznała, że byłoby to "trochę ekstremalne", ale broniąca tytułu mistrzyni French Open Amerykanka Coco Gauff stwierdziła, że poparłaby strajk, "gdyby wszyscy działali zgodnie i współpracowali".