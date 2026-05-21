Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota

Rola Lewandowskiego w Barcelonie znacznie zmalała

Lewandowski w tym sezonie często zaczynał mecze na ławce rezerwowych. Czasem wcale nie wchodził na boisko. Jego pozycja w zespole w przyszłych rozgrywkach jeszcze bardziej straciłaby na znaczeniu. Polak musiałby się pogodzić z rolą "etatowego" rezerwowego.

W dodatku przedłużenie wygasającego kontraktu wiązałoby się ze sporą obniżką zarobków. Lewandowski aktualnie jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy Barcelony. Za rok gry w ekipie ze stolicy Katalonii kasował grubo ponad 20 mln euro.

Lewandowski ma dwa kierunki do wyboru

Obie strony podobno negocjowały warunki nowej umowy, ale ostatecznie rozmowy skończyły się fiaskiem. Lewandowski w ubiegłą sobotę poinformował, że po zakończeniu sezonu odchodzi z Barcelony.

Na razie nie wiadomo, gdzie w kolejnym sezonie będzie grał kapitan reprezentacji Polski. Najczęściej w kontekście przyszłości 37-letniego napastnika wymienia się da kierunki - Stany Zjednoczone i Arabię Saudyjską.

Lewandowski zarobi dziesiątki milionów euro

Szejkowie mają kusić Lewandowskiego wielkimi pieniędzmi. Już jakiś czas temu media informowały, że jego roczne zarobki w lidze saudyjskiej miałby sięgać 90 mln euro za rok gry.

"Fakt" jednak zdementował te doniesienia. Według tego źródła kwota została znacznie zawyżona. Zdaniem dziennikarzy tej gazety Lewandowski w Arabii Saudyjskiej może liczyć na zarobki rzędu 40-50 mln euro za sezon.