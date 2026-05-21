Dziennik Gazeta Prawana logo

Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:26
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota
Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota/East News
Robert Lewandowski tydzień temu ogłosił, że po zakończeniu sezonu rozstaje się z Barceloną. Na razie nie wiadomo, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Sporo się mówi o jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej. Szejkowie podobno kuszą Polaka gigantycznymi zarobkami. Kilkanaście dni temu w media podały kosmiczną kwotę. Jak się teraz okazało została ona znacznie zawyżona.

Rola Lewandowskiego w Barcelonie znacznie zmalała

Lewandowski w tym sezonie często zaczynał mecze na ławce rezerwowych. Czasem wcale nie wchodził na boisko. Jego pozycja w zespole w przyszłych rozgrywkach jeszcze bardziej straciłaby na znaczeniu. Polak musiałby się pogodzić z rolą "etatowego" rezerwowego.

W dodatku przedłużenie wygasającego kontraktu wiązałoby się ze sporą obniżką zarobków. Lewandowski aktualnie jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy Barcelony. Za rok gry w ekipie ze stolicy Katalonii kasował grubo ponad 20 mln euro.

Lewandowski ma dwa kierunki do wyboru

Obie strony podobno negocjowały warunki nowej umowy, ale ostatecznie rozmowy skończyły się fiaskiem. Lewandowski w ubiegłą sobotę poinformował, że po zakończeniu sezonu odchodzi z Barcelony.

Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch
Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch

Na razie nie wiadomo, gdzie w kolejnym sezonie będzie grał kapitan reprezentacji Polski. Najczęściej w kontekście przyszłości 37-letniego napastnika wymienia się da kierunki - Stany Zjednoczone i Arabię Saudyjską.

Lewandowski zarobi dziesiątki milionów euro

Szejkowie mają kusić Lewandowskiego wielkimi pieniędzmi. Już jakiś czas temu media informowały, że jego roczne zarobki w lidze saudyjskiej miałby sięgać 90 mln euro za rok gry.

"Fakt" jednak zdementował te doniesienia. Według tego źródła kwota została znacznie zawyżona. Zdaniem dziennikarzy tej gazety Lewandowski w Arabii Saudyjskiej może liczyć na zarobki rzędu 40-50 mln euro za sezon.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: BarcelonazarobkiRobert Lewandowskilewandowski
Powiązane
Robert Lewandowski wejdzie do polityki? Wymowne słowa Aleksandra Kwaśniewskiego
Robert Lewandowski wejdzie do polityki? Wymowne słowa Aleksandra Kwaśniewskiego
Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach
Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach
Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"
Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"
Robert Lewandowski tańczył na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską. Córka bohatera z Wembley pokazała nagranie
Robert Lewandowski tańczył na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską. Córka bohatera z Wembley pokazała nagranie
Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno
Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota »
Zobacz
|
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj