Robert Lewandowski wejdzie do polityki? Wymowne słowa Aleksandra Kwaśniewskiego

Lewandowski miał łzy w oczach

Lewandowski w sobotę w mediach społecznościowych poinformował, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. W niedzielę kapitan reprezentacji Polski rozegrał swój ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu na Camp Nou.

Pojedynek z Betisem Sewilla Lewandowski rozpoczął w podstawowym składzie. Murawę opuścił kilka minut przed końcowym gwizdkiem sędziego. Polak schodząc z boiska miał łzy w oczach. Po zakończeniu meczu 37-latek oficjalnie pożegnał się z kibicami Barcelony.

Kwaśniewski na żywo oglądał ostatni mecze Lewandowskiego na Camp Nou

Jak się okazuje wśród publiczności na Camp Nou był Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent RP na żywo z trybun oglądał ostatni mecz Lewandowskiego na słynnym stadionie. Zakręciła się łza w oku, bo to piękne wydarzenie, wspaniała kariera. Człowiek, który osiągnął w piłce wyżyny, jakich inny polski piłkarz nie widział - podkreślił Kwaśniewski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET.

Rymanowski zapytał Kwaśniewskiego o to, czy Lewandowski, będąc na sportowej emeryturze, mógłby zostać politykiem. Dlaczego chce pan go tak krzywdzić po tak wspaniałej karierze? - odpowiedział były prezydent Polski.