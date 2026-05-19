Robert Lewandowski wejdzie do polityki? Wymowne słowa Aleksandra Kwaśniewskiego

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:57
Robert Lewandowski w niedzielę pożegnał się na Camp Nou z kibicami Barcelony. Polak po zakończeniu sezonu zmieni klubowe barwy. Nie jest żadną tajemnicą, że 37-letni piłkarz jest bliżej niż dalej końca kariery. Czy na sportowej emeryturze mógłby zostać politykiem? Głos w tej sprawie zabrał były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

Lewandowski miał łzy w oczach

Lewandowski w sobotę w mediach społecznościowych poinformował, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. W niedzielę kapitan reprezentacji Polski rozegrał swój ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu na Camp Nou.

Pojedynek z Betisem Sewilla Lewandowski rozpoczął w podstawowym składzie. Murawę opuścił kilka minut przed końcowym gwizdkiem sędziego. Polak schodząc z boiska miał łzy w oczach. Po zakończeniu meczu 37-latek oficjalnie pożegnał się z kibicami Barcelony.

Kwaśniewski na żywo oglądał ostatni mecze Lewandowskiego na Camp Nou

Jak się okazuje wśród publiczności na Camp Nou był Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent RP na żywo z trybun oglądał ostatni mecz Lewandowskiego na słynnym stadionie. Zakręciła się łza w oku, bo to piękne wydarzenie, wspaniała kariera. Człowiek, który osiągnął w piłce wyżyny, jakich inny polski piłkarz nie widział - podkreślił Kwaśniewski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET.

Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach

Rymanowski zapytał Kwaśniewskiego o to, czy Lewandowski, będąc na sportowej emeryturze, mógłby zostać politykiem. Dlaczego chce pan go tak krzywdzić po tak wspaniałej karierze? - odpowiedział były prezydent Polski.

Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"
