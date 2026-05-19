Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:36
Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch
Robert Lewandowski w sobotę ogłosił, że odchodzi z Barcelony. W niedzielę zagrał ostatni mecz na Camp Nou. We wtorek kataloński klub opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym koledzy z drużyny żegnają 37-letniego napastnika prezentując charakterystyczną dla niego "cieszynkę". "Lewy" dzięki za wszystko i powodzenia - podsumowuje trener Hansi Flick.

Lewandowski zostawił swój ślad

Lewandowski od jakiegoś czasu każdego gola celebrował złączeniem przed sobą obu pięści. Teraz w specjalnym nagraniu ten gest wykonują inni piłkarze Barcelony, w tym Raphinha, Lamine Yamal czy Wojciech Szczęsny. Na koniec pokazuje się trener Flick, który dziękuje polskiemu napastnikowi i życzy powodzenia w przyszłości. "Lewy" zostawia swój ślad - zatytułował zaprezentowany na platformach społecznościowych filmik klub ze stolicy Katalonii.

Lewandowski dla Barcelony strzelił 119. goli

Lewandowski w sobotę ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę, w której występował od 2022 roku. W ciągu czterech lat zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar (Króla) Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii.

Robert Lewandowski wejdzie do polityki? Wymowne słowa Aleksandra Kwaśniewskiego

Niedzielny mecz z Betisem Sewilla, który był jego pożegnaniem ze słynnym stadionem Camp Nou, był 192. występem kapitana reprezentacji Polski w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 bramek, co daje mu 14. miejsce na klubowej liście strzelców wszech czasów. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty przez cztery lata. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia - podkreślił po końcowym gwizdku.

Lewandowski prawdopodobnie opuści Barcelonę

Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Wiele wskazuje, że opuści Europę biorąc kierunek na Arabię Saudyjską lub Stany Zjednoczone.

W sobotę Lewandowski na dobre pożegna się z Barceloną. Tego dnia czeka ostatni mecz sezonu, na wyjeździe z Valencią.

Źródło dziennik.pl
