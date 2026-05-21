Dziennik Gazeta Prawana logo

Southampton ukarany za szpiegostwo. Nie zagra w finale baraży o awans do Premier League

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:23
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Southampton ukarany za szpiegostwo. Nie zagra w finale baraży o awans do Premier League
Southampton ukarany za szpiegostwo. Nie zagra w finale baraży o awans do Premier League/Shutterstock
Kibice Southampton mogą zapomnieć o awansie ich ukochanej drużyny do Premier League. "Święci zostali wykluczeni przez English Football League z finału baraży Championship. To kara za nielegalne nagrywanie treningów rywali.

Southampton szpiegował Middlesbrough

EFL poinformowała we wtorek, że Southampton jest winne szpiegowania drużyny Middlesbrough. Wykluczenie z finału nie jest jedyną sankcją. Klub z południowej Anglii w przyszłym sezonie rozpocznie rozgrywki na zapleczu ekstraklasy z czterema ujemnymi punktami.

Southampton zajęło czwarte miejsce w sezonie zasadniczym Championship. W półfinale baraży wygrało dwumecz z Middlesbrough (0:0, 2:1), które teraz, dzięki decyzji EFL, otrzymało drugą szansę.

Niezależna Komisja Dyscyplinarna wykluczyła Southampton z fazy play off Championship po tym, jak klub przyznał się do licznych naruszeń przepisów EFL związanych z nieautoryzowanym filmowaniem treningów innych klubów. Skutkiem zarządzenia jest przywrócenie Middlesbrough do fazy play off i awans do finału z Hull City, który zaplanowano na sobotę 23 maja - napisano w oświadczeniu.

Stawką finału baraży awans i setki milionów funtów

Middlesbrough domagało się wykluczenia Southampton i z zadowoleniem przyjęło postanowienie EFL. Wierzymy, że jest to jasny sygnał i wzór na przyszłość w kwestii uczciwości i postępowania w sporcie - przekazał klub z północno-wschodniej Anglii.

Stawką sobotniego finału będzie nie tylko awans do Premier League, lecz również setki milionów funtów, które zarabiają kluby grające w angielskiej ekstraklasie, będącej najbogatszą i najbardziej medialną piłkarską ligą na świecie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: szpiegostwopremier leagueSouthampton
Powiązane
Wpadka Manchesteru City. Arsenal po 22. latach znów mistrzem Anglii
Wpadka Manchesteru City. Arsenal po 22. latach znów mistrzem Anglii
Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch
Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch
Trzęsienie ziemi w Manchesterze City. Guardiola odchodzi po dziesięciu latach pracy
Trzęsienie ziemi w Manchesterze City. Guardiola odchodzi po dziesięciu latach pracy
Arsenal pokonał spadkowicza i jest o krok od mistrzowskiego tytułu
Arsenal pokonał spadkowicza i jest o krok od mistrzowskiego tytułu
Hansi Flick zdecydował o swojej przyszłości. Przedłużył kontrakt z Barceloną
Hansi Flick zdecydował o swojej przyszłości. Przedłużył kontrakt z Barceloną
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSouthampton ukarany za szpiegostwo. Nie zagra w finale baraży o awans do Premier League »
Zobacz
|
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj