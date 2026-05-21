Southampton ukarany za szpiegostwo. Nie zagra w finale baraży o awans do Premier League

Southampton szpiegował Middlesbrough

EFL poinformowała we wtorek, że Southampton jest winne szpiegowania drużyny Middlesbrough. Wykluczenie z finału nie jest jedyną sankcją. Klub z południowej Anglii w przyszłym sezonie rozpocznie rozgrywki na zapleczu ekstraklasy z czterema ujemnymi punktami.

Southampton zajęło czwarte miejsce w sezonie zasadniczym Championship. W półfinale baraży wygrało dwumecz z Middlesbrough (0:0, 2:1), które teraz, dzięki decyzji EFL, otrzymało drugą szansę.

Niezależna Komisja Dyscyplinarna wykluczyła Southampton z fazy play off Championship po tym, jak klub przyznał się do licznych naruszeń przepisów EFL związanych z nieautoryzowanym filmowaniem treningów innych klubów. Skutkiem zarządzenia jest przywrócenie Middlesbrough do fazy play off i awans do finału z Hull City, który zaplanowano na sobotę 23 maja - napisano w oświadczeniu.

Stawką finału baraży awans i setki milionów funtów

Middlesbrough domagało się wykluczenia Southampton i z zadowoleniem przyjęło postanowienie EFL. Wierzymy, że jest to jasny sygnał i wzór na przyszłość w kwestii uczciwości i postępowania w sporcie - przekazał klub z północno-wschodniej Anglii.

Stawką sobotniego finału będzie nie tylko awans do Premier League, lecz również setki milionów funtów, które zarabiają kluby grające w angielskiej ekstraklasie, będącej najbogatszą i najbardziej medialną piłkarską ligą na świecie.