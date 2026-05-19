Trzęsienie ziemi w Manchesterze City. Guardiola odchodzi po dziesięciu latach pracy

Guardiola odchodzi po 10. latach pracy

Guardiola w Manchesterze City pracuje od dziesięciu lat. Pod jego wodzą "The Citizens" do klubowej gabloty wstawili aż 20 trofeów. W tym sezonie Hiszpan poprowadził swoich podopiecznych do zwycięstwa w FA Cup i Pucharze Ligi Angielskiej. Manchester City ma jeszcze szanse również na wygranie Premier League, ale będzie to trudne, bo oprócz dwóch zwycięstw "Obywatele" potrzebują jednocześnie potknięcia prowadzącego w tabeli Arsenalu Londyn.

Maresca ma zastąpić Guardiolę

"The Athletic" nie tylko potwierdził informacje o odejściu Guardioli z Manchesteru City, ale podał również nazwisko jego następcy. Według tego źródła nowym opiekunem piłkarzy z Etihad Stadium zostanie Enzo Maresca.

46-letni włoski szkoleniowiec jeszcze niedawno był związany z Chelsea Londyn. W sezonie 2022/23 Maresca był asystentem Guardioli w Manchesterze City. Teraz ma go zastąpić.