Trzęsienie ziemi w Manchesterze City. Guardiola odchodzi po dziesięciu latach pracy

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:29
To już chyba nie są tylko plotki. "The Athletic" potwierdziło informacje przekazane przez "Daily Mail" dotyczące przyszłości Josepa Guardioli. Hiszpan po zakończeniu sezonu przestanie być trenerem Manchesteru City.

Guardiola odchodzi po 10. latach pracy

Guardiola w Manchesterze City pracuje od dziesięciu lat. Pod jego wodzą "The Citizens" do klubowej gabloty wstawili aż 20 trofeów. W tym sezonie Hiszpan poprowadził swoich podopiecznych do zwycięstwa w FA Cup i Pucharze Ligi Angielskiej. Manchester City ma jeszcze szanse również na wygranie Premier League, ale będzie to trudne, bo oprócz dwóch zwycięstw "Obywatele" potrzebują jednocześnie potknięcia prowadzącego w tabeli Arsenalu Londyn.

Maresca ma zastąpić Guardiolę

"The Athletic" nie tylko potwierdził informacje o odejściu Guardioli z Manchesteru City, ale podał również nazwisko jego następcy. Według tego źródła nowym opiekunem piłkarzy z Etihad Stadium zostanie Enzo Maresca.

Arsenal pokonał spadkowicza i jest o krok od mistrzowskiego tytułu

46-letni włoski szkoleniowiec jeszcze niedawno był związany z Chelsea Londyn. W sezonie 2022/23 Maresca był asystentem Guardioli w Manchesterze City. Teraz ma go zastąpić.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło dziennik.pl
