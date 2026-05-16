Erling Haaland zagra w animowanym filmie. Wcieli się w rolę legendarnego wikinga

Film opowie historię córki króla wikingów

"ViQueens" ma być animowaną komedią przygodową dla całej rodziny. Opowie historię Ingrid, córki wikińskiego króla, oraz jej przyjaciółki Hedvig, które wyruszają z królestwa Lofotr przez Konstantynopol i Jedwabny Szlak aż do Chin. W trakcie podróży odkrywją, że świat jest większy i bardziej skomplikowany, niż dotąd sądziły, a ich rodzice nie są bohaterami, lecz brutalnymi łupieżcami.

Bohaterki próbują zmienić swoje królestwo nie mieczem, lecz wiedzą, nowymi ideami i przyjaźnią. W filmie pojawia się także wątek chińskiego następcy tronu oraz konfliktu o władzę po powrocie dziewczyn do rodzinnego Lofotr.

Erling stał się współczesną międzynarodową ikoną wikingów - nieustraszony, potężny i jednoznacznie kojarzony z Norwegią. Gdy zaczęliśmy tworzyć film osadzony w epoce wikingów, nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej postaci - producentka filmu Veslemoey Ruud Zwart.

Wiking grający w piłkę nożną

Haaland nie będzie tylko nazwiskiem na plakacie. Norweski napastnik ma użyczyć głosu legendarnemu wikingowi, który - jak zapowiadają twórcy - wniesie do filmu własną energię: siłę, pewność siebie i humor. W animacji pojawi się też lekki, sportowy żart: wikiński Haaland odkryje, że poza walką ma jeszcze jeden talent - do piłki nożnej.

Międzynarodowych głosów głównym bohaterkom użyczą brytyjska piosenkarka Rita Ora oraz aktorka Ella Purnell, znana m.in. z filmu "Czarownica" z Angeliną Jolie i serialu "Fallout". Muzykę skomponuje Christophe Beck, autor ścieżek dźwiękowych do filmów "Kraina lodu" i "Kraina lodu II".