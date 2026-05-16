Erling Haaland zagra w animowanym filmie. Wcieli się w rolę legendarnego wikinga

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 12:11
Erling Haaland tym razem zmieni boisko na plan filmowy. Napastnik Manchesteru City i reprezentacji Norwegii, użyczy głosu legendarnej postaci wikinga o imieniu "Haaland" w pełnometrażowej animacji "ViQueens". Film trafi do kin w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 2026 roku.

Film opowie historię córki króla wikingów

"ViQueens" ma być animowaną komedią przygodową dla całej rodziny. Opowie historię Ingrid, córki wikińskiego króla, oraz jej przyjaciółki Hedvig, które wyruszają z królestwa Lofotr przez Konstantynopol i Jedwabny Szlak aż do Chin. W trakcie podróży odkrywją, że świat jest większy i bardziej skomplikowany, niż dotąd sądziły, a ich rodzice nie są bohaterami, lecz brutalnymi łupieżcami.

Bohaterki próbują zmienić swoje królestwo nie mieczem, lecz wiedzą, nowymi ideami i przyjaźnią. W filmie pojawia się także wątek chińskiego następcy tronu oraz konfliktu o władzę po powrocie dziewczyn do rodzinnego Lofotr.

Erling stał się współczesną międzynarodową ikoną wikingów - nieustraszony, potężny i jednoznacznie kojarzony z Norwegią. Gdy zaczęliśmy tworzyć film osadzony w epoce wikingów, nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej postaci - producentka filmu Veslemoey Ruud Zwart.

Wiking grający w piłkę nożną

Haaland nie będzie tylko nazwiskiem na plakacie. Norweski napastnik ma użyczyć głosu legendarnemu wikingowi, który - jak zapowiadają twórcy - wniesie do filmu własną energię: siłę, pewność siebie i humor. W animacji pojawi się też lekki, sportowy żart: wikiński Haaland odkryje, że poza walką ma jeszcze jeden talent - do piłki nożnej.

Międzynarodowych głosów głównym bohaterkom użyczą brytyjska piosenkarka Rita Ora oraz aktorka Ella Purnell, znana m.in. z filmu "Czarownica" z Angeliną Jolie i serialu "Fallout". Muzykę skomponuje Christophe Beck, autor ścieżek dźwiękowych do filmów "Kraina lodu" i "Kraina lodu II".

