Hansi Flick zdecydował o swojej przyszłości. Przedłużył kontrakt z Barceloną

Flick przywrócił nadzieję kibicom Barcelony

Przed podpisaniem umowy Flick, kapitan Ronald Araujo, pełniący obowiązki prezydenta Rafael Yuste i prezydent elekt Joan Laporta umieścili w klubowym muzeum dwa trofea zdobyte przez drużynę w tym sezonie - Superpuchar Hiszpanii i zwycięstwo w La Liga.

Kataloński klub na swojej stronie napisał, że Flick w pierwszym sezonie przywrócił nadzieję kibicom Barcelony. Niemiecki trener zbudował konkurencyjny zespół, wierny tożsamości klubu, zdolny do zdominowania krajowej ligi i odzyskania miejsca w europejskiej elicie. Dzięki przedłużeniu kontraktu FC Barcelona zapewnia ciągłość pracy trenera i projektu - głosi oświadczenie.

Our future has a name. pic.twitter.com/Ws42vj13P2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Flick gwarantuje Barcelonie trofea

Wyniki pracy niemieckiego trenera mogą imponować. W ciągu dwóch sezonów jako trener Barcelony zdobył pięć z ośmiu możliwych trofeów: dwa tytuły mistrzowskie, dwa Superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Ostatnia wygrana nad Realem Madryt w El Clasico przejdzie do historii.

Wpływ Flicka na zespół przejawia się nie tylko w osiąganych wynikach. Trener pokłada również wiarę w rodzimych talentach Barcelony. Aż trzynastu piłkarzy akademii La Masii zadebiutowało pod wodzą Niemca. Pokolenie piłkarzy znalazło w Flicku trenera gotowego dać im szansę i wykorzystać ich potencjał.

Połączenie młodości i doświadczenia było jednym z kluczy do sukcesu Barcelony. Z drużyną pełną wschodzących talentów i rozpoznawalnym, ofensywnym stylem gry, Flickowi udało się zbudować zespół zdolny do rywalizacji na każdym poziomie. W ciągu zaledwie dwóch sezonów w FC Barcelona Flick zapisał się już w historii klubu, zdobywając trofea, rekordy i mając wizję przyszłości.

Lewandowski odchodzi z Barcelony

W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou, z Betisem Sewilla, rozegrał 38-letni Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z Barceloną. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Wiele wskazuje, że opuści Europę biorąc kierunek na Arabię Saudyjską lub Stany Zjednoczone. Drugi z polskich piłkarzy Blaugrany, Wojciech Szczęsny, ma ważny kontakt do czerwca 2027 roku. Za tydzień Lewandowski na dobre pożegna się z Barceloną, którą czeka ostatni mecz sezonu, na wyjeździe z Valencią.