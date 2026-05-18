Dziennik Gazeta Prawana logo

Hansi Flick zdecydował o swojej przyszłości. Przedłużył kontrakt z Barceloną

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 15:47
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Hansi Flick zdecydował o swojej przyszłości. Przedłużył kontrakt z Barceloną
Hansi Flick zdecydował o swojej przyszłości. Przedłużył kontrakt z Barceloną/PAP/EPA
Dobra wiadomość dla kibiców Barcelony. Hansi Flick przedłużył kontrakt z ekipą mistrzów Hiszpanii. Nowa umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku. Niemiec w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem pięć z ośmiu możliwych trofeów.

Flick przywrócił nadzieję kibicom Barcelony

Przed podpisaniem umowy Flick, kapitan Ronald Araujo, pełniący obowiązki prezydenta Rafael Yuste i prezydent elekt Joan Laporta umieścili w klubowym muzeum dwa trofea zdobyte przez drużynę w tym sezonie - Superpuchar Hiszpanii i zwycięstwo w La Liga.

Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach
Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach

Kataloński klub na swojej stronie napisał, że Flick w pierwszym sezonie przywrócił nadzieję kibicom Barcelony. Niemiecki trener zbudował konkurencyjny zespół, wierny tożsamości klubu, zdolny do zdominowania krajowej ligi i odzyskania miejsca w europejskiej elicie. Dzięki przedłużeniu kontraktu FC Barcelona zapewnia ciągłość pracy trenera i projektu - głosi oświadczenie.

Flick gwarantuje Barcelonie trofea

Wyniki pracy niemieckiego trenera mogą imponować. W ciągu dwóch sezonów jako trener Barcelony zdobył pięć z ośmiu możliwych trofeów: dwa tytuły mistrzowskie, dwa Superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Ostatnia wygrana nad Realem Madryt w El Clasico przejdzie do historii.

Wpływ Flicka na zespół przejawia się nie tylko w osiąganych wynikach. Trener pokłada również wiarę w rodzimych talentach Barcelony. Aż trzynastu piłkarzy akademii La Masii zadebiutowało pod wodzą Niemca. Pokolenie piłkarzy znalazło w Flicku trenera gotowego dać im szansę i wykorzystać ich potencjał.

Połączenie młodości i doświadczenia było jednym z kluczy do sukcesu Barcelony. Z drużyną pełną wschodzących talentów i rozpoznawalnym, ofensywnym stylem gry, Flickowi udało się zbudować zespół zdolny do rywalizacji na każdym poziomie. W ciągu zaledwie dwóch sezonów w FC Barcelona Flick zapisał się już w historii klubu, zdobywając trofea, rekordy i mając wizję przyszłości.

Lewandowski odchodzi z Barcelony

W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou, z Betisem Sewilla, rozegrał 38-letni Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z Barceloną. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Wiele wskazuje, że opuści Europę biorąc kierunek na Arabię Saudyjską lub Stany Zjednoczone. Drugi z polskich piłkarzy Blaugrany, Wojciech Szczęsny, ma ważny kontakt do czerwca 2027 roku. Za tydzień Lewandowski na dobre pożegna się z Barceloną, którą czeka ostatni mecz sezonu, na wyjeździe z Valencią.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaBarcelonakontraktHansi Flick
Powiązane
Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"
Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
Lewandowski o swojej przyszłości w Barcelonie. "Mam jeszcze 51 dni"
Lewandowski o swojej przyszłości w Barcelonie. "Mam jeszcze 51 dni"
Lewandowski trafił w meczu z Osasuną. Barcelona już w niedziele może zostać mistrzem Hiszpanii
Lewandowski trafił w meczu z Osasuną. Barcelona już w niedziele może zostać mistrzem Hiszpanii
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHansi Flick zdecydował o swojej przyszłości. Przedłużył kontrakt z Barceloną »
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj