Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:14
Barcelona w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów pokonała na wyjeździe Atletico Madryt 2:1. To jednak nie wystarczyło do awansu, bo tydzień temu drużyna Roberta Lewandowskiego przegrała na Camp Nou 0:2. Czy we wtorkowy wieczór Katalończycy zostali skrzywdzeni przez sędziego? Ekspert nie ma wątpliwości, że arbiter podjął dobrą decyzję dotyczącą rzutu karnego.

Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico

W rewanżu Barcelona bardzo szybko odrobiła straty z pierwszego meczu. Po 24. minutach gry mistrzowie Hiszpanii prowadzili 2:0. Autorami goli dla gości byli Lamine Yamal i Ferran Torres.

Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico

Atletico odpowiedziało w 31. minucie. Marcos Llorente z prawej strony dośrodkował do Nigeryjczyka Ademoli Lookmana, który zdobył bramkę, która finalnie okazała się golem na wagę awansu.

W 41. minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji. W polu karnym gospodarzy po starciu z obrońcami upadł Dani Olmo. Piłkarze Barcelony domagali się podyktowania "jedenastki". Sytuacja była sprawdzana przez VAR i ostatecznie prowadzący zawody Clement Turpin nie odgwizdał przewinienia. Czy słusznie?

Zdaniem byłego arbitra, Adama Lyczmańskiego Francuz nie popełnił błędu. Jego zdaniem Olmo szukał rzutu karnego. Jak się dobrze przyjrzymy, to na powtórce widać, że gracz Barcelony kopie w murawę. Następnie upada szukając przewinienia. Bardzo dobra reakcja arbitra, że nie dał się na to nabrać - ocenia sędziowski eksperta stacji Canal + Sport.

Powiązane
Wielka kontrowersja w meczu Barcelona - Atletico. Czy drużynie Lewandowskiego należał się rzut karny?
Wielka kontrowersja w meczu Barcelona - Atletico. Czy drużynie Lewandowskiego należał się rzut karny?
Liga Mistrzów. Barcelona w piekielnie trudnej sytuacji. Lewandowski zmieniony w przerwie
Liga Mistrzów. Barcelona w piekielnie trudnej sytuacji. Lewandowski zmieniony w przerwie
Sędzia pomógł Realowi. Bayern okradziony z rzutu karnego
Sędzia pomógł Realowi. Bayern okradziony z rzutu karnego
Harry Kaneich
Liga Mistrzów. Bayern wygrał w Madrycie. Real oddalił się od półfinału
Wielki dramat piłkarza Galatasaray. W meczu z Liverpoolem stracił kawałek palca i grozi mu amputacja
Wielki dramat piłkarza Galatasaray. W meczu z Liverpoolem stracił kawałek palca i grozi mu amputacja
Paweł Raczkowski w ogniu krytyki. "Mecz miał prowadzić najlepszy arbiter na świecie, a sędziował najgorszy"
Paweł Raczkowski w ogniu krytyki. "Mecz miał prowadzić najlepszy arbiter na świecie, a sędziował najgorszy"
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Wstyd nie znać odpowiedzi na 5. pytanie. Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów [QUIZ]
Wstyd nie znać odpowiedzi na 5. pytanie. Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów [QUIZ]
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Andrzej Duda
Andrzej Duda ostro o decyzji Nawrockiego. "Mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności"
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
