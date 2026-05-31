Dziennik Gazeta Prawana logo

Katastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:06
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Katastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat
Katastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat/PAP/EPA
Iga Świątek pożegnała się z Paryżem. To nie był jej dzień na Roland Garros. Polka w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open przegrała z Martą Kostiuk 5:7, 1:6. Nasza tenisistka, która dziś obchodzi 25. urodziny zaliczyła najgorszy występ w stolicy Francji od siedmiu lat. Tylko w debiucie odpadła wcześniej z turnieju.

Świątek pierwszy raz przegrała z Kostiuk

Kostiuk dawno nie zaznała smaku porażki. 23 letnia Ukrainka do Paryża przyjechała po serii 11 wygranych meczów, co przełożyło się na zwycięstwa w turniejach w Rouen i przede wszystkim Madrycie, gdzie grała cała elita. Dobrą passę kontynuuje na kortach im. Rolanda Garrosa i pozostaje w tym sezonie niepokonana na "cegle". Mimo świetnej serii notowanej na 15. miejscu w rankingu WTA tenisistki faworytką pojedynku była Świątek. Obie panie wcześniej grały ze sobą trzy razy. Za każdym razem górą była nasza tenisistka. Tym razem jednak musiała uznać wyższość Ukrainki.

Kostiuk tańczyła na korcie

Pierwsza partia była bardzo wyrównana. Świątek przy stanie 4:3 i 5:4 nie utrzymała podania. Kostiuk wygrała trzy gemy z rzędu i zakończyła pierwszego seta.

Polka zeszła do szatni, a Ukrainka oczekując na powrót tańczyła na korcie. Dosłownie! Luz, spokój i pewność było widać w jej grze w drugiej odsłonie pojedynku. Natomiast Świątek wyglądała na coraz bardziej sfrustrowaną. Popełniała błąd za błędem. Efekt to gładko przegrany set 1:6 i pożegnanie z turniejem.

Świątek zepsuła sobie urodziny

Świątek, która dziś kończy 25 lat, cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Kostiuk na razie wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Paryżu. W 1/8 finału była też pięć lat temu, a z imprezy wyeliminowała ją... Świątek.

Teraz Ukraince udało się pierwszy raz w karierze awansować do ćwierćfinału. Zwycięstwo nad Świątek dla Kostiuk jest 16. z rzędu wygranym mecze.

Chwalińska w 1/8 finału French Open

Po porażce Świątek w turnieju singlowym pań została już tylko jedna polska tenisistka. Maja Chwalińska w sobotę sprawiła kolejną niespodziankę na Roland Garros. Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2 i awansowała do 1/8 finału. W niej zmierzy się z reprezentantką gospodarzy turnieju - Diane Parry.

Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka w 1/8 finału French Open
Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka w 1/8 finału French Open

Wcześniej z turniejem w stolicy Francji pożegnały się dwie inne polskie tenisistki. Magdalena Fręch i Magda Linette, którą z rywalizacji wyeliminowała Świątek, pokonując ją 6:4, 6:4.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: tenisIga ŚwiątekMarta KostiukFrench Open
Powiązane
Bolesna porażka Hurkacza. Trzy tie-breaki, pięć setów, prawie pięć godzin gry i pożegnanie z Paryżem
Bolesna porażka Hurkacza. Trzy tie-breaki, pięć setów, prawie pięć godzin gry i pożegnanie z Paryżem
Chwalińska w trzeciej rundzie French Open. Życiowy sukces polskiej tenisistki
Chwalińska w trzeciej rundzie French Open. Życiowy sukces polskiej tenisistki
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKatastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat »
Zobacz
|
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą. Do 30. minuty byliśmy lepsi, potem dostaliśmy dwa ciosy
Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą. Do 30. minuty byliśmy lepsi, potem dostaliśmy dwa ciosy
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj