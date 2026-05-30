Triumf Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Zdecydowały rzuty karne

Perfekcyjny strzał Havertza

Mecz idealnie ułożył się dla Arsenalu. "Kanonierzy" już w 6. minucie otworzyli wynik spotkania. Po przejęciu piłki w środkowej strefie Kai Havertz ruszył na bramkę paryżan i swój rajd zakończył atomowym uderzeniem pod poprzeczkę.

Niemiec nie miał łatwej pozycji, ale trafił perfekcyjnie. 26-latek strzelił tak, że lepiej się nie dało. Bramkarz PSG był bez szans.

Była ręka, ale sędzia nie podyktował karnego

Po objęciu prowadzenia Arsenal mógł grać w sposób taki, jaki najbardziej lubi. Podopieczni Mikela Artety oddali rywalom piłkę, a sami skupiali się na kontrolowaniu sytuacji na boisku. Świetnie zorganizowani w defensywie "Kanonierzy" nie pozwalali mistrzom Francji rozwinąć skrzydeł.

W pierwszej połowie tylko raz mocniej ożywili się kibice PSG. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Bukayo Saka nieporadnie próbował wybić piłkę z pola karnego własnej drużyny. Reprezentantowi Anglii przydarzył się kiks i zagrał ręką. Piłkarze z Paryża od razu zaczęli domagać się podyktowania jedenastki, ale sędzia z Niemiec Daniel Siebert nie przerwał gry.

Saka zagrywa ręką w polu karnym, ale sędzia nie dyktuje rzutu karnego ❌



PSG szuka odpowiedzi na trafienie Havertza ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/7aeWI0D7ii — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 30, 2026

Dembele doprowadził do dogrywki

Po przerwie piłka jeszcze częściej i dłużej była w posiadaniu ekipy ze stolicy Francji. W 56. minucie uderzeniem z rzutu wolnego bramkarza Arsenalu próbował zaskoczyć Achraf Hakimi. Dystans był jednak zbyt duży, a próba Marokańczyk za słaba, by David Raya skapitulował. To był dopiero drugi celny strzał PSG w tym meczu.

Paryżanie dopięli swego w 65. minucie. W polu karnym padł Chwicza Kwaracchelia. Gruzina ewidentnie faulował Cristhian Mosquera i tym razem arbiter wskazał na wapno. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Ousmane Dembele. Zdobywca Złotej Piłki nie dał żadnych szans golkiperowi Arsenalu na skuteczną interwencję.

𝐌𝐀𝐌𝐘 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒! 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐄! 🔥



Francuz pewnie wykorzystuje rzut karny! ✅



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/qKMPaxkWG4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 30, 2026

Dziesięć minut później mistrzowie Francji byli bardzo blisko zdobycia drugiej bramki. Po indywidualnej akcji Kwaracchelia trafił w słupek.

To mógł być TEN MOMENT! 🔥



Świetna kontra PSG, ale wciąż mamy remis ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/gC8OAVfeAx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 30, 2026

Paryżanie lepiej strzelali karne

Po upływie regulaminowego czasu gry był remis. Sędzia zarządził więc dogrywkę. Dodatkowe 30 minut gry też nie przyniosło rozstrzygnięcia. O losach meczu zdecydowały rzuty karne.

W drugiej serii konkursu jedenastek Eberechi Eze posłał piłkę obok słupka. Po chwili Raya obronił uderzenie Nuno Mendesa i oba zespoły po trzech seriach miały po jednym pudle.

Kluczowa okazała się piąta kolejka. Lucas Beraldo trafił do siatki Arsenalu, a Gabriel Magalhães uderzył nad poprzeczką i w ten sposób trofeum Ligi Mistrzów drugi raz z rzedu wpadło w ręce PSG.