Atletico należał się rzut karny? Według eksperta sędzia odgwizdał faul, którego nie było

Griezmann faulowany w polu karnym Arsenalu

Przed tygodniem w Madrycie był remis 1:1. W rewanżu Arsenal wyszedł na prowadzenie tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Po zmianie stron Atletico nie miało nic do stracenia i zdecydowanie ruszyło do ataku.

W 56. minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji. W polu karnym "Kanonierów" Riccardo Calafiori nadepnął na stopę Antoine Griezmanna. To był ewidentny "stempel". Arbiter jednak nie wskazał na "wapno".

Rzut wolny zamiast rzutu karnego

Daniel Siebert zamiast rzutu karnego dla Atletico odgwizdał rzut wolny dla gospodarzy. Zdaniem niemieckiego sędziego chwilę wcześniej przed starciem Calafioriego z Griezmannem doszło do faulu w ataku Marca Pubilla na Gabrielu.

Według Adama Lyczmańskiego sędzia popełnił błąd. Były arbiter twierdzi, że piłkarz Atletico nie popełnił przewinienia. Jego zdaniem Niemiec dopatrzył się faulu, którego nie było. Wobec tego prawidłową decyzją byłoby podyktowanie rzutu karnego dla ekipy z Madrytu.