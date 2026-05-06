Dziennik Gazeta Prawana logo

Atletico należał się rzut karny? Według eksperta sędzia odgwizdał faul, którego nie było

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:52
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Atletico należał się rzut karny? Według eksperta sędzia odgwizdał faul, którego nie było
Atletico należał się rzut karny? Według eksperta sędzia odgwizdał faul, którego nie było/PAP/EPA
Arsenal Londyn po 20 latach przerwy znów zagra w finale Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" awans zapewnili sobie pokonując w rewanżowym meczu Atletico Madryt 1:0. Czy Hiszpanie po tym spotkaniu mogą się czuć skrzywdzeni? Według Adama Lyczmańskiego należał się im rzut karny, ale jego zdaniem sędzia odgwizdał faul, którego nie było i w ten sposób uratował gospodarzy przed 'jedenastką".

Griezmann faulowany w polu karnym Arsenalu

Przed tygodniem w Madrycie był remis 1:1. W rewanżu Arsenal wyszedł na prowadzenie tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Po zmianie stron Atletico nie miało nic do stracenia i zdecydowanie ruszyło do ataku.

W 56. minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji. W polu karnym "Kanonierów" Riccardo Calafiori nadepnął na stopę Antoine Griezmanna. To był ewidentny "stempel". Arbiter jednak nie wskazał na "wapno".

Rzut wolny zamiast rzutu karnego

Daniel Siebert zamiast rzutu karnego dla Atletico odgwizdał rzut wolny dla gospodarzy. Zdaniem niemieckiego sędziego chwilę wcześniej przed starciem Calafioriego z Griezmannem doszło do faulu w ataku Marca Pubilla na Gabrielu.

Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat
Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat

Według Adama Lyczmańskiego sędzia popełnił błąd. Były arbiter twierdzi, że piłkarz Atletico nie popełnił przewinienia. Jego zdaniem Niemiec dopatrzył się faulu, którego nie było. Wobec tego prawidłową decyzją byłoby podyktowanie rzutu karnego dla ekipy z Madrytu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: liga mistrzówsędziaAtletico MadrytArsenal Londyn
Powiązane
Liga Mistrzów. Rzuty karne zdecydowały o wyniku meczu Atletico Madryt - Arsenal Londyn
Liga Mistrzów. Rzuty karne zdecydowały o wyniku meczu Atletico Madryt - Arsenal Londyn
Strzelanina w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern przejdzie do historii
Strzelanina w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern przejdzie do historii
Niewiarygodny mecz Bayernu z Realem w Lidze Mistrzów. Siedem goli i nokaut w końcówce
Niewiarygodny mecz Bayernu z Realem w Lidze Mistrzów. Siedem goli i nokaut w końcówce
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico
Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAtletico należał się rzut karny? Według eksperta sędzia odgwizdał faul, którego nie było »
Zobacz
|
Lexus NX 450h+
To najczęściej kupowany SUV Lexusa. Spala 5,7 l/100 km, a 309 KM robi robotę
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj