Niewiarygodny mecz Bayernu z Realem w Lidze Mistrzów. Siedem goli i nokaut w końcówce

Fatalny błąd Neuer, dublet Gulera

Pierwsza bramka na stadionie w Monachium padła już w 35. sekundzie spotkania. Arda Guler wykorzystał fatalny błąd bramkarza Bayernu. Manuel Neuer podał piłkę pod nogi piłkarza Realu, a ten bez zastanowienia uderzył i bez kłopotu umieścił futbolówkę w siatce Bawarczyków.

CO ZA START REALU! CO ZA GOL ARDY! CO ZA BŁĄD NEUERA! 🤯 🤯 🤯



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/xPc4xWyzVL — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 15, 2026

To był dopiero początek kanonady na Allianz Arenie. Już pięć minut później był remis. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do wyrównał Aleksandar Pavlovic.

BAYERN SZYBKO WYRÓWNUJE! 🔥



Do siatki z bliskiej odległości trafił Aleksandar Pavlović i gospodarze znów prowadzą w dwumeczu!



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/W8TEK9bqKY — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 15, 2026

Na kolejnego gola czekaliśmy do 29. minuty. Drugi raz w tym spotkaniu Neuera pokonał Guler i Real ponownie był na prowadzeniu. Tym razem Turek popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego.

𝐀𝐑𝐑𝐑𝐃𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐆𝐔̈𝐋𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐑! 😍 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓! ⚽⚽



Nie dał rady Manuel Neuer! Real prowadzi w Monachium!



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/lBj0HHmfF6 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 15, 2026

Ostatnie słowo przed przerwą należało do Realu

Bayern odpowiedział dziesięć minut później. Autorem bramki na 2:2 był niezawodny Harry Kane, ale ostatnie słowo przed przerwą należało do "Królewskich". W 42. minucie na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe.

𝐒𝐙𝐀𝐋𝐎𝐍𝐘 𝐌𝐄𝐂𝐙 𝐖 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐇𝐈𝐔𝐌! 🎢 🤯



Harry Kane trafił na 2:2, a Królewscy odpowiedzieli golem Kyliana Mbappe i znów prowadzą!



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/R8ecKfMTC4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 15, 2026

Bayern w końcówce znokautował Real

W drugiej połowie obie drużyny dożyły do strzelenia gola na wagę awansu. Okazji nie brakowało, ale długo wynik się nie zmieniał. Przełomowa okazała się 86. minuta. Wtedy Eduardo Camavinga został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką.

Bayern bardzo szybko wykorzystał grę w przewadze. Chwilę po opuszczeniu murawy przez Francuza do siatki Realu trafił Luis Diaz. Na tym nie koniec, bo już po upływie regulaminowych 90. minut wynik meczu na 4:3 ustalił Michael Olise.