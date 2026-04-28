Strzelanina w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern przejdzie do historii

Jeden z najniższych piłkarzy na boisku strzelił gola głową

Wynik spotkania w 17. minucie otworzył Harry Kane. Napastnik Bayernu ustawił piłkę na jedenastym metrze i pewnie wykorzystał rzut karny. Siedem minut później było już 1:1. Do remisu doprowadził Chwicza Kwaracchelia.

WYMIANA CIOSÓW W PARYŻU! 🤜 💥 🤛



Harry Kane pewnie wykorzystał rzut karny, a kilka minut później Khvicha Kvaratskheliatrafił dla PSG!



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/lT9xRUKiZE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 28, 2026

To był dopiero początek wymiany ciosów. W 33. minucie prowadzenie Paryżanom dał Joao Neves. Jeden z najniższych piłkarzy na boisku po dośrodkowaniu z rzutu rożnego pokonał Manuela Neuera uderzeniem głową.

Pięć goli do przerwy

Goście szybko odpowiedzieli. Cztery minuty przed końcem pierwszej części gry znów był remis. Autorem drugiego gola dla Bawarczyków był Michael Olise.

Ostatnie słowo przed przerwą należało jednak do gospodarzy. W doliczonym czasie gry z rzutu karnego do siatki mistrzów Niemiec trafił Ousmane Dembele.

𝐌𝐄-𝐂𝐙𝐘-𝐂𝐇𝐎! 🔥🔥 Ousmane Dembélé trafia z karnego i do przerwy PSG prowadzi z Bayenrem 3:2!



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/qKUZRZHPMX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 28, 2026

Bayern podniósł się z desek

Po zmianie stron tempo gry nie spadło ani na moment. Efektem były kolejne cztery gole. Najpierw dwukrotnie po zdobytych bramkach cieszyli się gracze PSG. W 56. minucie na 4:2 wynik podwyższył Kwaracchelia, a trzy minuty później piąte trafienie dla podopiecznych Luisa Enrique zaliczył Dembele.

𝐏𝐒𝐆 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐈𝐄 𝐃𝐎 𝐙𝐀𝐓𝐑𝐙𝐘𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀! 🌪️



Kvaratskhelia i Dembélé podwyższają na 5:2! 🤯



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/cLy6d8Tbe7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 28, 2026

W tym momencie Bayern był na deskach i wydawało się, że rozpędzone PSG dobije przeciwnika. Nic z tego. Zespół z Monachium otrząsnął się bardzo szybko i stanął na nogi. W 65. minucie Dayot Upamecano zdobył dla przyjezdnych trzecią bramkę, a po upływie kolejnych czterech minut było już tylko 5:4, bo Matwieja Safonowa pokonał Luis Diaz.

9️⃣ GOLI W PARYŻU! 😱😱😱



Bayern szybko odrabia straty! Do siatki trafili Dayot Upamecano i Luis Diaz!



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/KPmuFmLkKb — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 28, 2026

Choć do końca regulaminowego czasu gry pozostało jeszcze ponad dwadzieścia minut, a obie drużyny nie rezygnowały z ataków, to więcej goli już nie oglądaliśmy. Wynik 5:4 oznacza, że sprawa awansu do finału Ligi Mistrzów pozostaje otwarta.