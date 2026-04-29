Dziennik Gazeta Prawana logo

Liga Mistrzów. Rzuty karne zdecydowały o wyniku meczu Atletico Madryt - Arsenal Londyn

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 22:58
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Liga Mistrzów. Rzuty karne zdecydowały o wyniku meczu Atletico Madryt - Arsenal Londyn/PAP/EPA
O wyniku pierwszego półfinałowego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt a Arsenalem Londyn zdecydowały rzuty karne. Goście gola z jedenastu metrów strzelili w pierwszej połowie. Gospodarze piłkę na "wapnie" ustawili w drugiej części spotkania i również nie zmarnowali okazji. Remis 1:1 oznacza, że w rewanżu sprawa awansu jest otwarta.

Kat Polaków strzelił gola Atletico

Kibice, którzy oglądali we wtorek półfinałowy pojedynek Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium w środowy wieczór mogli czuć się zawiedzeni. W stolicy Francji było wielkie widowisko okraszone aż dziewięcioma golami. W Madrycie, zwłaszcza w pierwszej połowie działo się znacznie mniej. Dopiero tuż przed przerwą mecz nabrał większych emocji, a stało się to za sprawą gola dla Arsenalu.

Strzelanina w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern przejdzie do historii
Strzelanina w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern przejdzie do historii

W 44. minucie w polu karnym faulowany został Viktor Gyokeres. Kat Polaków z barażowego meczu o awans do mistrzostw świata po chwili sam skutecznie wykonał jedenastkę.

Pech Arsenalu, szczęście Atletico

Podopieczni Diego Simeone na drugą część meczu wyszli zdecydowanie bardziej ofensywnie usposobieni. Od razu ruszyli na bramkę rywali. Do 56. minuty "Kanonierom" udało się zachować czyste konto. Jednak w końcu szczęście uśmiechnęło się do Atletico. Po stałym fragmencie gry piłka trafiła w dłoń jednego z graczy Arsenalu i po analizie VAR sędzia podyktował rzut karny dla miejscowych.

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Julian Alvarez. Argentyńczyk mocnym uderzeniem nie dał bramkarzowi żadnych szans na skuteczną interwencję.

Piłkarzom Atletico do wygranej zabrakło precyzji

Po doprowadzeniu do remisu ataki zespołu z Madrytu nie ustały. Atletico konsekwentnie dążyło do zdobycia drugiej bramki. Okazji nie brakowało, ale z precyzją było już gorzej i w efekcie wynik nie uległ już zmianie.

Może końcowy rezultat byłby inny, gdyby w 78. minucie arbiter nie zmienił swojej decyzji i nie anulował rzutu karnego dla "Kanonierów". Danny Makkelie początkowo dopatrzył się przewinienia Davida Hancko, ale po obejrzeniu powtórki na monitorze VAR Holender uznał jednak, że przepisy nie zostały naruszone.

Remis oznacza, że w rewanżu ciężko wskazać zdecydowanego faworyta. Minimalną przewagę może mieć Arsenal, który będzie miał atut w postaci własnego boiska i gry przed swoimi kibicami.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: liga mistrzówAtletico MadrytArsenal Londynpółfinał
Powiązane
Niewiarygodny mecz Bayernu z Realem w Lidze Mistrzów. Siedem goli i nokaut w końcówce
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico
Wielka kontrowersja w meczu Barcelona - Atletico. Czy drużynie Lewandowskiego należał się rzut karny?
Liga Mistrzów. Barcelona w piekielnie trudnej sytuacji. Lewandowski zmieniony w przerwie
Sędzia pomógł Realowi. Bayern okradziony z rzutu karnego
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiga Mistrzów. Rzuty karne zdecydowały o wyniku meczu Atletico Madryt - Arsenal Londyn »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Ujęcie zza pleców policjantki z lizakiem w odblaskowej kamizelce z napisem POLICJA. Obok widoczne jest czerwone powiększenie fragmentu prawa jazdy z zaznaczoną datą i rocznikiem dokumentu
Bezterminowe prawo jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową, wyższą cenę dokumentu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj