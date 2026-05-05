Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat

Atletico znów dostało gola do szatni

Pierwsza połowa na Emirates Stadium miała praktycznie taki sam przebieg jak przed tygodniem pierwsze czterdzieści pięć minut na Estadio Metropolitano. Obie drużyny nie stworzyły sobie zbyt wielu okazji do strzelenia gola, a jedynka bramka padła tuż przed zejściem do szatni na przerwę.

Wtedy z rzutu karnego prowadzenie Arsenalowi dał Viktor Gyokeres. Teraz wynik spotkania otworzył Bukayo Saka. Napastnik "Kanonierów" z bliska dobił piłkę do siatki po uderzeniu Leandro Trossarda.

BUKAYOOO SAKAAAAA! 🔥⭐ Gol do szatni w Londynie! ⏰ Arsenal bliżej finału Ligi Mistrzów UEFA! 🏆



📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/PsGXiBWhhf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 5, 2026

Syn trenera ograł bramkarza, ale nie oddał strzału

Nie mające nic do stracenia Atletico w po zmianie stron ruszyło do przodu. W 51. minucie blisko trafienia był Giuliano Simeone. Syn trenera hiszpańskiej drużyny ograł już bramkarza, ale nie zdołał oddać strzału.

Bramka Arsenalu jak zaczarowana! 🔮 Nawet tak znakomita okazja dla Atletico nie kończy się golem! 🤯 Giuliano Simeone był bardzo blisko wyrównania...



📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/JWEMAjnAzi — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 5, 2026

W 65. minucie idealną okazję do podwyższenia wyniku miał Gyokeres. Kat reprezentacji Polski z barażowego meczu o mundial tym razem jednak się pomylił. Piłka po jego uderzeniu przeleciała tuż nad poprzeczką.

Podopieczni Diego Simeone do ostatniego gwizdka sędziego próbowali doprowadzić do remisu, który oznaczałby dogrywkę. Jednak Arsenal bronił się mądrze i skutecznie. Gościom w końcówce jeszcze raz udało się poważnie zagrozić bramce "Kanonierów". W 86. stuprocentową okazję zmarnował Alexander Sorloth. Ostatecznie londyńczycy dowieźli jednobramkowe prowadzenie i tym samym zostali pierwszymi finalistami Ligi Mistrzów.