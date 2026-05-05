Dziennik Gazeta Prawana logo

Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
wczoraj, 22:57
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat
Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat/PAP/EPA
Arsenal Londyn jako pierwsi awansowali do finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" poprzednio grali w nim 20 lat temu. W rewanżu piłkarze ze stolicy Anglii pokonali na własnym stadionie Atletico Madryt 1:0. Przed tygodniem w Hiszpanii było 1:1. W drugim półfinale o awans w środę powalczą Bayern Monachium i Paris Saint-Germain.

Atletico znów dostało gola do szatni

Pierwsza połowa na Emirates Stadium miała praktycznie taki sam przebieg jak przed tygodniem pierwsze czterdzieści pięć minut na Estadio Metropolitano. Obie drużyny nie stworzyły sobie zbyt wielu okazji do strzelenia gola, a jedynka bramka padła tuż przed zejściem do szatni na przerwę.

Strzelanina w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern przejdzie do historii
Strzelanina w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern przejdzie do historii

Wtedy z rzutu karnego prowadzenie Arsenalowi dał Viktor Gyokeres. Teraz wynik spotkania otworzył Bukayo Saka. Napastnik "Kanonierów" z bliska dobił piłkę do siatki po uderzeniu Leandro Trossarda.

Syn trenera ograł bramkarza, ale nie oddał strzału

Nie mające nic do stracenia Atletico w po zmianie stron ruszyło do przodu. W 51. minucie blisko trafienia był Giuliano Simeone. Syn trenera hiszpańskiej drużyny ograł już bramkarza, ale nie zdołał oddać strzału.

W 65. minucie idealną okazję do podwyższenia wyniku miał Gyokeres. Kat reprezentacji Polski z barażowego meczu o mundial tym razem jednak się pomylił. Piłka po jego uderzeniu przeleciała tuż nad poprzeczką.

Podopieczni Diego Simeone do ostatniego gwizdka sędziego próbowali doprowadzić do remisu, który oznaczałby dogrywkę. Jednak Arsenal bronił się mądrze i skutecznie. Gościom w końcówce jeszcze raz udało się poważnie zagrozić bramce "Kanonierów". W 86. stuprocentową okazję zmarnował Alexander Sorloth. Ostatecznie londyńczycy dowieźli jednobramkowe prowadzenie i tym samym zostali pierwszymi finalistami Ligi Mistrzów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaliga mistrzówAtletico MadrytArsenal Londyn
Powiązane
Liga Mistrzów. Rzuty karne zdecydowały o wyniku meczu Atletico Madryt - Arsenal Londyn
Liga Mistrzów. Rzuty karne zdecydowały o wyniku meczu Atletico Madryt - Arsenal Londyn
Niewiarygodny mecz Bayernu z Realem w Lidze Mistrzów. Siedem goli i nokaut w końcówce
Niewiarygodny mecz Bayernu z Realem w Lidze Mistrzów. Siedem goli i nokaut w końcówce
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico
Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico
Wielka kontrowersja w meczu Barcelona - Atletico. Czy drużynie Lewandowskiego należał się rzut karny?
Wielka kontrowersja w meczu Barcelona - Atletico. Czy drużynie Lewandowskiego należał się rzut karny?
Liga Mistrzów. Barcelona w piekielnie trudnej sytuacji. Lewandowski zmieniony w przerwie
Liga Mistrzów. Barcelona w piekielnie trudnej sytuacji. Lewandowski zmieniony w przerwie
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraArsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj