French Open. Iga Świątek - Marta Kostiuk [RELACJA NA ŻYWO]

Świątek jeszcze nigdy nie przegrała z Kostiuk

Kostiuk dawno nie zaznała smaku porażki. 23 letnia Ukrainka do Paryża przyjechała po serii 11 wygranych meczów, co przełożyło się na zwycięstwa w turniejach w Rouen i przede wszystkim Madrycie, gdzie grała cała elita. Dobrą passę kontynuuje na kortach im. Rolanda Garrosa i pozostaje w tym sezonie niepokonana na "cegle". Mimo świetnej serii notowanej na 15. miejscu w rankingu WTA tenisistki faworytką pojedynku jest Świątek. Obie panie dotychczas grały ze sobą ctrzy razy. Za każdym razem górą była nasza tenisistka.

Świątek może sprawić sobie urodzinowy prezent

Świątek, która dziś kończy 25 lat, cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Kostiuk na razie wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Paryżu. W 1/8 finału była też pięć lat temu, a z imprezy wyeliminowała ją... Świątek.

Chwalińska w 1/8 finału French Open

Oprócz Świątek w turnieju singlowym pań gra jeszcze Maja Chwalińska. 24-latka w sobotę sprawiła kolejną niespodziankę na Roland Garros. Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2 i awansowała do 1/8 finału.

Z turniejem w stolicy Francji pożegnały się dwie inne polskie tenisistki. Magdalena Fręch i Magda Linette, którą z rywalizacji wyeliminowała Świątek, pokonując ją 6:4, 6:4.