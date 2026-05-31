Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:01
French Open. Iga Świątek - Marta Kostiuk [RELACJA NA ŻYWO]/PAP/EPA
Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek stoi przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką jest Marta Kostiuk. Polka i Ukrainka zmierzą się na korcie centralnym. Początek meczu zaplanowano na godz. 11.00. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.

Świątek jeszcze nigdy nie przegrała z Kostiuk

Kostiuk dawno nie zaznała smaku porażki. 23 letnia Ukrainka do Paryża przyjechała po serii 11 wygranych meczów, co przełożyło się na zwycięstwa w turniejach w Rouen i przede wszystkim Madrycie, gdzie grała cała elita. Dobrą passę kontynuuje na kortach im. Rolanda Garrosa i pozostaje w tym sezonie niepokonana na "cegle". Mimo świetnej serii notowanej na 15. miejscu w rankingu WTA tenisistki faworytką pojedynku jest Świątek. Obie panie dotychczas grały ze sobą ctrzy razy. Za każdym razem górą była nasza tenisistka.

Świątek może sprawić sobie urodzinowy prezent

Świątek, która dziś kończy 25 lat, cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Kostiuk na razie wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Paryżu. W 1/8 finału była też pięć lat temu, a z imprezy wyeliminowała ją... Świątek.

Chwalińska w 1/8 finału French Open

Oprócz Świątek w turnieju singlowym pań gra jeszcze Maja Chwalińska. 24-latka w sobotę sprawiła kolejną niespodziankę na Roland Garros. Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2 i awansowała do 1/8 finału.

Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka w 1/8 finału French Open

Z turniejem w stolicy Francji pożegnały się dwie inne polskie tenisistki. Magdalena Fręch i Magda Linette, którą z rywalizacji wyeliminowała Świątek, pokonując ją 6:4, 6:4.

