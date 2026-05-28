Chwalińska w trzeciej rundzie French Open. Życiowy sukces polskiej tenisistki

Maja Chwalińska sprawiła kolejną sensację na kortach im. Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w trzeciej rundzie French Open pokonała rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens 6:4, 6:0. Polka pierwszy raz w karierze dotarła do tej fazy wielkoszlemowego turnieju.
Chwalińska w najlepszej setce listy WTA
24-letnia Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. Po wygranej z Mertens jest już niemal pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA.
Sakkari lub Liu kolejną rywalką Chwalińskiej
W 1. rundzie Polka dokładnie takim samym wynikiem wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng.
W sobotę jej rywalką będzie albo Greczynka Maria Sakkari, albo Amerykanka Claire Liu.
Źródło PAP
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
