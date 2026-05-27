Fręch nie poszła śladem Świątek i Linette. Polka odpadła z French Open

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:21
Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. W środę w Paryżu polska tenisistka przegrała ze Szwajcarką Jil Teichmann 5:7, 4:6. Spotkanie trwało godzinę i 49 minut.

Fręch znów się nie udało

Fręch czwarty raz w karierze znalazła się w drugiej rundzie French Open, poprzednio w latach 2018, 2023 i 2025. Nigdy nie udało jej się zrobić kolejnego kroku.

Świątek i Linette zmierzą się w trzeciej rundzie

Wcześniej w środę do trzeciej rundy awansowały rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek oraz Magda Linette. W piątek Polki zmierzą się ze sobą.

Źródło PAP
