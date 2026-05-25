Chwalińska sprawiła sensację na French Open. Na Roland Garros pokonała mistrzynię olimpijską

16 niewymuszonych błędów Zheng

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. Zheng (56. WTA) w ostatnim czasie zmagała się z kontuzjami, ale w 2024 roku na kortach im. Rolanda Garrosa zdobyła olimpijskie złoto.

Polka nie miała tremy w starciu z utytułowaną rywalką. Przede wszystkim grała uważnie, popełniała niewiele błędów. Chinka była znacznie agresywniejsza, ale bardzo często się myliła.

24-letnia zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała w pierwszym secie prowadziła już 4:1. Zheng zdołała wyrównać na 4:4, jednak dwa kolejne gemy i w konsekwencji set padły łupem Chwalińskiej. W pierwszym partii Chinka popełniła 16 niewymuszonych błędów, a Chwalińska zaledwie trzy.

Chwalińska awansowała na 97. miejsce w rankingu WTA

W drugim secie emocje skończyły się szybko. Polka pewnie wygrała trzy pierwsze gemy i Zheng w tym momencie poprosiła o przerwę medyczną z powodu problemów z nogą. Dokończyła spotkanie, ale walki w nim nie nawiązała. Porażka już w pierwszej rundzie spowodowała, że wypadnie z najlepszej setki rankingu.

Chwalińska po raz drugi w karierze wygrała mecz w wielkoszlemowym turnieju. Poprzednio pierwszą rundę przebrnęła w Wimbledonie 2022. W Paryżu kolejne spotkanie rozegra w czwartek. Jej rywalką będzie albo rozstawiona z numerem 23. Belgijka Elise Mertens, albo Niemka Tatjana Maria.

Wirtualnie w rankingu Chwalińska przesunęła się na 97. pozycję. Najwyżej w karierze była notowana na 113. miejscu.

Dobra passa Polek na Roland Garros

W turnieju singlistek prezentują się jeszcze trzy Polki. W niedzielę do drugiej rundy awansowały Magda Linette i Magdalena Fręch. W poniedziałek stuprocentową skuteczność polskich singlistek zamknęła Iga Świątek, która wygrała z Australijką Emerson Jones 6:1, 6:2.