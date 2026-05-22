Skandaliczne zachowanie niemieckiego tenisisty. Rakieta wylądowała na trybunach

Kibic złapał rakietę kopniętą w trybuny

Niemiec w drugim secie ćwierćfinałowego pojedynku z Tommym Paulem nie opanował swoich nerwów i na korcie doszło do ekscesów. Altmaier najpierw cisnął rakietą o kort, a następnie kopnął ją w trybuny.

Na szczęście refleksem i pewnym chwytem wykazał się jeden z kibiców. Mężczyzna złapał rakietę i odrzucił ją Niemcowi. Altmaier w tym momencie oprzytomniał i zdał sobie sprawę ze swojego błędu. Od razu zaczął przepraszać. Natomiast jego rywal domagał się natychmiastowej dyskwalifikacji.

🚨 DANIEL ALTMAIER A FRÔLÉ LA DISQUALIFICATION 😳



Lors de son 1/4 de finale à Hambourg, l’Allemand a envoyé sa raquette d’un coup de pied dans le public avant de recevoir un simple avertissement.



Tommy Paul réclamait une DISQUALIFICATION immédiate. ⛔️ pic.twitter.com/OOuVJtkT7T — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 21, 2026

Niemiec zszedł z kortu pokonany

Ostatecznie niemieckiemu tenisiście się upiekło. Skończyło się na ostrzeżeniu i Altmaier mógł dokończyć mecz, który zakończył się zwycięstwem Amerykanina. Po godzinie i 39. minutach Paul wygrał 6:2, 7:5.