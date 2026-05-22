Dziennik Gazeta Prawana logo

Skandaliczne zachowanie niemieckiego tenisisty. Rakieta wylądowała na trybunach

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:51
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Skandaliczne zachowanie niemieckiego tenisisty. Rakieta wylądowała na trybunach
Skandaliczne zachowanie niemieckiego tenisisty. Rakieta wylądowała na trybunach/Shutterstock
Daniel Altmaier w Hamburgu pokazał jak nie wolno zachowywać się na korcie. Niemiecki tenisista dał "popis" i wywołał skandal. 27-latek ma wielkie szczęście, że nie został zdyskwalifikowany. Upiekło mu się i po tym jak jego rakieta wylądowała na trybunach dostał jedynie ostrzeżenie.

Kibic złapał rakietę kopniętą w trybuny

Niemiec w drugim secie ćwierćfinałowego pojedynku z Tommym Paulem nie opanował swoich nerwów i na korcie doszło do ekscesów. Altmaier najpierw cisnął rakietą o kort, a następnie kopnął ją w trybuny.

Na szczęście refleksem i pewnym chwytem wykazał się jeden z kibiców. Mężczyzna złapał rakietę i odrzucił ją Niemcowi. Altmaier w tym momencie oprzytomniał i zdał sobie sprawę ze swojego błędu. Od razu zaczął przepraszać. Natomiast jego rywal domagał się natychmiastowej dyskwalifikacji.

Niemiec zszedł z kortu pokonany

Ostatecznie niemieckiemu tenisiście się upiekło. Skończyło się na ostrzeżeniu i Altmaier mógł dokończyć mecz, który zakończył się zwycięstwem Amerykanina. Po godzinie i 39. minutach Paul wygrał 6:2, 7:5.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: tenisskandalDaniel Altmaier
Powiązane
Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę we French Open. Awans jest obowiązkiem
Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę we French Open. Awans jest obowiązkiem
Protest tenisistów na French Open. Domagają się większych pieniędzy
Protest tenisistów na French Open. Domagają się większych pieniędzy
Słynna tenisistka po 65 latach ukończyła studia. "Tak się cieszę, że to zrobiłam"
Słynna tenisistka po 65 latach ukończyła studia. "Tak się cieszę, że to zrobiłam"
Świątek zaczęła mecz w czwartek, a skończyła w piątek. Finał turnieju w Rzymie nie dla Polki
Świątek zaczęła mecz w czwartek, a skończyła w piątek. Finał turnieju w Rzymie nie dla Polki
Świątek rozbiła Pegulę w pył. Na korcie w Rzymie nie było co zbierać
Świątek rozbiła Pegulę w pył. Na korcie w Rzymie nie było co zbierać
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSkandaliczne zachowanie niemieckiego tenisisty. Rakieta wylądowała na trybunach »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 10/10 to mistrzostwo
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj