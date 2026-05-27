Dziennik Gazeta Prawana logo

Linette lepsza od Ostapenko. W trzeciej rundzie French Open zagra ze Świątek

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:07
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Linette lepsza od Ostapenko. W trzeciej rundzie French Open zagra ze Świątek
Linette lepsza od Ostapenko. W trzeciej rundzie French Open zagra ze Świątek/PAP/EPA
Temperatura w cieniu dochodziła do ponad 32 stopni. Na korcie emocje były jeszcze większe. W drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open Magda Linette po bardzo dobrej grze pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2. Kolejną rywalką poznanianki będzie Iga Świątek. Mecz rozegrany zostanie w piątek.

Linette wykorzystywała słabe podanie Ostapenko

Linette z Ostapenko wcześniej na korcie spotkały się tylko raz. W 2020 roku 34-latka pokonała Łotyszkę na turnieju w Rzymie. Dziś zrobiła to ponownie.

Linette w pierwszym gemie przy stanie 1:1 musiała bronić dwóch break-pointów. Polka wyszła z opresji. W kolejnej odsłonie przełamała podanie rywalki i odskoczyła na 3:1. Piątego gema nasza tenisistka zaczęła od asa, a zakończyło go autowe uderzenie Ostapenko.

Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open. To nie był jej perfekcyjny mecz
Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open. To nie był jej perfekcyjny mecz

Rozstawiona z 29. numerem Łotyszka miała sporo problemów z własnym podaniem (cztery podwójne błędy serwisowe). Linette skrzętnie na tym korzystała. W szóstym gemie miała break-pointy i okazję do drugiego przełamania. Niestety tym razem się nie udało, ale ostatecznie po 41. minutach zawodniczka z Poznania zamknęła pierwszego seta wygrywając 6:2.

Ostapenko zaczęła trafiać pierwszym serwisem

Ostapenko praktycznie przez całą pierwszą partię dyskutowała z sędzią. Skarżyła się na zachowanie publiczności. Swoje uwagi do pani arbiter rywalka Linette miała też przed początkiem drugiej partii.

Podrażniona Ostapenko lepiej rozpoczęła drugiego seta. Na otwarcie przełamała serwis Linette. 28-latka kolejnego gema przy własnym podaniu wygrała bez straty punktu. Z każdą kolejną wymianą Łotyszka coraz pewniej czuła się na korcie i po chwili prowadziła 3:0 z przewagą podwójnego przełamania.

Ostapenko w drugiej partii bardzo poprawiła serwis (cztery asy). Zaczęła trafiać pierwszym podaniem. To przełożyło się na wynik. Linette drugą partię przegrała 2:6

Linette do zwycięstwa potrzebowała 118. minut

Po przegranym secie Linette zeszła z kortu. Polka skorzystała z przerwy toaletowej. Wróciła pełna energii. Dzięki temu dość łatwo wygrała pierwszego gema. Przy stanie 2:2 poznanianka była w sporych opałach, ale wyszła z nich obroną ręką, a w kolejnym gemie przełamała podanie przeciwniczki i prowadziła 4:2.

Polka nie roztrwoniły przewagi. Poszła za ciosem. Wygrała da gemy z rzędu i po 118. minutach zakończyła mecz.

Świątek będzie miała okazję do rewanżu

73. w rankingu Linette w pierwszej rundzie pokonała Czeszkę Terezę Valentovą 5:7, 6:4, 7:6 (11-9). W trzeciej zmierzy się ze Świątek. Panie ostatnio grały ze sobą na turnieju w Miami. Wtedy górą była Linette. Po tej porażce była liderka rankingu WTA zwolniła trenera Wima Fissettea. Teraz będzie miała okazję do rewanżu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: tenisMagda LinetteFrench OpenRoland Garros
Powiązane
Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open. To nie był jej perfekcyjny mecz
Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open. To nie był jej perfekcyjny mecz
Sabalenka wymieniła tenisistów i tenisistki, których zaprosi na ślub. Czy na liście jest Świątek?
Sabalenka wymieniła tenisistów i tenisistki, których zaprosi na ślub. Czy na liście jest Świątek?
Chwalińska sprawiła sensację na French Open. Na Roland Garros pokonała mistrzynię olimpijską
Chwalińska sprawiła sensację na French Open. Na Roland Garros pokonała mistrzynię olimpijską
Iga Świątek spacerkiem weszła do drugiej rundy French Open
Iga Świątek spacerkiem weszła do drugiej rundy French Open. Dobry początek Polki w Paryżu
Skandaliczne zachowanie niemieckiego tenisisty. Rakieta wylądowała na trybunach
Skandaliczne zachowanie niemieckiego tenisisty. Rakieta wylądowała na trybunach
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLinette lepsza od Ostapenko. W trzeciej rundzie French Open zagra ze Świątek »
Zobacz
|
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kierowca senior za kierownicą samochodu nowe przepisy prawo jazdy
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj