Wpadka Manchesteru City. Arsenal po 22. latach znów mistrzem Anglii

Manchester City musi zadowolić się wicemistrzostwem

Manchester City musiał wygrać z Bournemouth na Vitality Stadium, aby zachować szansę na wyprzedzenie prowadzącego Arsenalu w ostatniej kolejce. Zawodnicy hiszpańskiego trenera Pepa Guardioli przegrywali od 39. minuty, gdy gospodarze przeprowadzili skuteczny kontratak. Francuz Adrien Truffert z lewego skrzydła podał w pole karne. Jego rodak Eli Junior Kroupi przyjął piłkę i technicznym strzałem pokonał włoskiego bramkarza Gianluigiego Donnarummę.

W doliczonym czasie drugiej połowy na 1:1 wyrównał norweski napastnik Erling Haaland.

Bournemouth zajmuje szóste miejsce w lidze i zapewniło sobie, że w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy. Manchester City wystąpi w Champions League jako wicemistrz Anglii.

Arsenal 14. raz mistrzem Anglii

"Kanonierzy" czekali na triumf w Premier League od sezonu 2003/04. Drużyna trenera Arsene'a Wengera nie poniosła wtedy żadnej porażki w lidze, notując 26 zwycięstw i 12 remisów, co dało jej 90 pkt.

Arsenal był wicemistrzem Anglii w trzech poprzednich sezonach. W latach 2023-2024 uplasował się za Manchesterem City, a w 2025 roku za Liverpoolem.

"Kanonierzy" w 37 ligowych meczach zanotowali 25 zwycięstw, siedem remisów i pięć porażek. Zespół hiszpańskiego trenera Mikela Artety był na czele tabeli przez większość sezonu i nie zmarnował wypracowanej przewagi. Ma 82 pkt, o cztery więcej od drugiego Manchesteru City.

Arsenal 14. raz został mistrzem Anglii i zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Po 20 tytułów mają Manchester United i Liverpool. W ośmiu ostatnich sezonach "The Citizens" sześć razy wygrali Premier League, a dwukrotnie triumfował Liverpool. W 2017 roku tytuł zdobyła Chelsea Londyn.

Arsenal może wygrać Ligę Mistrzów

W tym sezonie "Kanonierzy" mogą sięgnąć po podwójną koronę. 30 maja w Budapeszcie zmierzą się w finale Ligi Mistrzów z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. Klub z północnego Londynu powalczy o pierwszy w historii triumf w Champions League. 20 lat temu przegrał w finale z Barceloną 1:2. Jedynymi europejskimi trofeami Arsenalu jest Puchar Zdobywców Pucharów (1994) i Puchar Miast Targowych (1970).

W innym wtorkowym meczu piłkarze Chelsea Londyn wygrali u siebie z Tottenhamem Hotspur 2:1. Gole dla gospodarzy strzelili Argentyńczyk Enzo Fernandez i Brazylijczyk Andrey Santos. Honorową bramkę dla „Kogutów” zdobył Brazylijczyk Richarlison.

"The Blues" zakończyli serię siedmiu ligowych meczów bez zwycięstwa i awansowali na ósmą lokatę, które daje prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Tottenham zajmuje 17. miejsce i przed ostatnią kolejką nie jest pewien utrzymania.